De burgemeester van het idyllische Oostenrijkse dorpje Hallstatt heeft toeristen gesmeekt om alstublieft niet meer te komen. Hij vreest dat het dorpje het massatoerisme niet zal overleven.

Hallstatt is een prachtig historisch dorpje in de Oostenrijkse regio Salzkammergut. De ligging aan de Hallstätter See omringd door de Alpen is bovendien fenomenaal. Sinds Hallstatt in Azië werd uitgeroepen tot 'most Instagrammable town in the world' en het vervolgens, naar veluidt, model stond voor de fictieve bevroren stad Arendelle in de populaire film Frozen, wordt het overspoeld door toeristen. Vooral toeristen uit China, Japan, Thailand en Zuid-Korea trekken massaal naar het dorpje dat slechts 770 inwoners telt. Het dorpje krijgt zo'n 10.000 toeristen per dag te verwerken en daarmee trekt het zesmaal zoveel toeristen per inwoners dan Venetië dat toch ook niet te klagen heeft over de belangstelling van reizigers.

Lees ook: Deze plaatsen bezoek je in 2020 beter niet

. © Reuters

Tot 1960 was het heerlijk rustig in Hallstatt: het dorpje was enkel te bereiken met een boot en vrijwel niemand, behalve de lokale bevolking, kende de schoonheid van het plaatsje. Vanaf het moment dat er wegen aangelegd werden, kwam het toerisme op gang, maar jarenlang was dat goed te behappen.

Hallstatt in 1920 © Getty Images

Hallstatt in 1902 © Getty Images

In 1997 veroverde Hallstatt een plaatsje op de werelderfgoedlijst van Unesco, maar de stroom toeristen kwam pas op gang vanaf 2006 toen het dorpje werd vermeld op een vakantiebeurs in Zuid-Korea. Een Chinese miljardair was zo onder de indruk van Hallstatt dat hij het in de Chinese stad Huizhou na liet bouwen. Toeristen die de replica bezochten, wilden ook het origineel in Oostenrijk zien. Maar sinds de populaire film Frozen is het hek helemaal van de dam.

Lees ook: Deze plaatsen willen minder toeristen

Hallstatt replica in China © Reuters

De inwoners worden horendol van de toeristen die op iedere hoek selfies maken, drones boven het meer laten vliegen, er huwelijksreportages maken, door de ramen van de huizen gluren, de tuinen inlopen om op bankjes te zitten en zelfs huizen binnen wandelen om het toilet te gebruiken.

Voor burgemeester Alexander Scheutz is de maat nu vol. Hij vreest dat het dorp ten onder zal gaan aan het massatoerisme. 'Hallstatt is een belangrijk stuk cultureel geschiedenis. Het is geen museum'. De burgemeester wil het aantal toeristen met minstens een derde terugbrengen, maar heeft amper middelen daartoe. Vandaar deze smeekbede.

. © Reuters

In november van 2019 brandde een paar historische huizen af. Daarop sloot de burgemeester de toegangswegen, maar zelfs dat weerhield toeristen er niet van het dorp te bezoeken. Vanaf 1 mei zal het aantal bussen dat Hallstatt bezoekt beperkt worden tot 54 per dag. Ze mogen ook niet langer dan zo'n twee uur parkeren, maar de inwoners hebben daarom weinig hoop dat het zal helpen. Verschillende gezinnen zijn ondertussen uit hun dorp vertrokken om hun heil in de omgeving te zoeken.

De inwoners profiteren weliswaar financieel in enige mate van het toerisme, maar zelfs dat valt tegen want de toeristen blijven er niet overnachten, eten er niet en lijken er enkel te komen om een paar foto's te maken om vervolgens zonder geld uit te geven weer te vertrekken.

De burgemeester hoopt dat zijn oproep, samen met de beperking van het bustoerisme, het dorpje iets meer ademruimte zal geven.

. © Reuters

. © Reuters

. © Getty Images

. © Getty Images

. © Getty Images

Hallstatt is een prachtig historisch dorpje in de Oostenrijkse regio Salzkammergut. De ligging aan de Hallstätter See omringd door de Alpen is bovendien fenomenaal. Sinds Hallstatt in Azië werd uitgeroepen tot 'most Instagrammable town in the world' en het vervolgens, naar veluidt, model stond voor de fictieve bevroren stad Arendelle in de populaire film Frozen, wordt het overspoeld door toeristen. Vooral toeristen uit China, Japan, Thailand en Zuid-Korea trekken massaal naar het dorpje dat slechts 770 inwoners telt. Het dorpje krijgt zo'n 10.000 toeristen per dag te verwerken en daarmee trekt het zesmaal zoveel toeristen per inwoners dan Venetië dat toch ook niet te klagen heeft over de belangstelling van reizigers.Tot 1960 was het heerlijk rustig in Hallstatt: het dorpje was enkel te bereiken met een boot en vrijwel niemand, behalve de lokale bevolking, kende de schoonheid van het plaatsje. Vanaf het moment dat er wegen aangelegd werden, kwam het toerisme op gang, maar jarenlang was dat goed te behappen. In 1997 veroverde Hallstatt een plaatsje op de werelderfgoedlijst van Unesco, maar de stroom toeristen kwam pas op gang vanaf 2006 toen het dorpje werd vermeld op een vakantiebeurs in Zuid-Korea. Een Chinese miljardair was zo onder de indruk van Hallstatt dat hij het in de Chinese stad Huizhou na liet bouwen. Toeristen die de replica bezochten, wilden ook het origineel in Oostenrijk zien. Maar sinds de populaire film Frozen is het hek helemaal van de dam.De inwoners worden horendol van de toeristen die op iedere hoek selfies maken, drones boven het meer laten vliegen, er huwelijksreportages maken, door de ramen van de huizen gluren, de tuinen inlopen om op bankjes te zitten en zelfs huizen binnen wandelen om het toilet te gebruiken.Voor burgemeester Alexander Scheutz is de maat nu vol. Hij vreest dat het dorp ten onder zal gaan aan het massatoerisme. 'Hallstatt is een belangrijk stuk cultureel geschiedenis. Het is geen museum'. De burgemeester wil het aantal toeristen met minstens een derde terugbrengen, maar heeft amper middelen daartoe. Vandaar deze smeekbede. In november van 2019 brandde een paar historische huizen af. Daarop sloot de burgemeester de toegangswegen, maar zelfs dat weerhield toeristen er niet van het dorp te bezoeken. Vanaf 1 mei zal het aantal bussen dat Hallstatt bezoekt beperkt worden tot 54 per dag. Ze mogen ook niet langer dan zo'n twee uur parkeren, maar de inwoners hebben daarom weinig hoop dat het zal helpen. Verschillende gezinnen zijn ondertussen uit hun dorp vertrokken om hun heil in de omgeving te zoeken. De inwoners profiteren weliswaar financieel in enige mate van het toerisme, maar zelfs dat valt tegen want de toeristen blijven er niet overnachten, eten er niet en lijken er enkel te komen om een paar foto's te maken om vervolgens zonder geld uit te geven weer te vertrekken. De burgemeester hoopt dat zijn oproep, samen met de beperking van het bustoerisme, het dorpje iets meer ademruimte zal geven.