Op 300 kilometer ten noorden van de Noorse Poolcirkel opent in 2022 The Whale: een geheel aan de walvis gewijde attractie in een prachtig gebouw dat bijna verdwijnt in het natuurlijke landschap.

Op het Noorse eiland Andoya opent in 2022 The Whale: een mix van een kunst-, natuurmuseum en onderzoekscentrum met de walvis in de hoofdrol. Andoya behoort tot de beste plaatsen in de wereld om walvissen te zien. Nergens op aarde komen zoveel verschillende soorten walvissen voor als hier. Bovendien is het de enige plaats in de wereld waar je walvissen kan zien onder het noorderlicht of tijdens de midzomernachtzon.

Het nieuwe museum, een ontwerp van het Deense architectenbureau Dorte Mandrup, lijkt qua vorm op een walvis en gaat, dankzij de golvende vorm en het gebruik van natuurlijke kleuren en materialen, helemaal op in het ruige landschap met grillige bergpieken die plots overgaan in moerassen en venen. Volgens de architect lijkt het wel alsof een reus een deel van de aardkorst heeft opgetild waardoor eronder een grot in ontstaan. Door grote ramen heb je vanaf The Whale een schitterend zicht over de oceaan en de Vesteralen archipel waartoe Andoya behoort.

Het dak, dat de vorm van de golven volgt en waar je op kan lopen, wordt bedekt met stenen zodat het een natuurlijk geheel vormt met het rotsachtige landschap eromheen.

In The Whale komen tentoonstellingsruimtes, een cafe, winkel en kantoren waar onderzoek wordt verricht naar walvissen. Zowel buiten als binnen staat dit magnifieke dier centraal. Je leert er op een artistieke en wetenschappelijke manier alles over de verschillende soorten walvissen en dat op een plek waar deze dieren daadwerkelijk leven en waar je ze in het wild kan zien. Je kan er onder andere schilderijen en sculpturen van lokale en internationale kunstenaars zien.

Ook worden er debatten, lezingen, culturele evenementen en andere activiteiten georganiseerd. De bedoeling van het hele project is om meer kennis over en begrip voor walvissen te kweken zodat er meer inspanningen gedaan zullen worden om ze te beschermen.

Over Andoya loopt de Andoya Scenic Route: een 58 kilometer lange route langs de kust. Af en toe passeer je een klein vissersdorpje, maar verder rijd je door het onherbergzame landschap waar zeearenden, papegaaiduikertjes, zeekoeten, alken en meeuwen zich thuis voelen.

