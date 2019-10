Dit zijn de mooiste plaatsen in Noorwegen

Stavanger ligt in een prachtige natuurlijke omgeving. De Preikestolen (de rotsformatie die ruim 600 meter boven de Lysefjord uitsteekt) ligt bijvoorbeeld in de regio Stavanger. De stad zelf is de oliehoofdstad van Noorwegen, maar dat wil niet zeggen dat het een lelijke industriestad is. In tegendeel: in Stavanger ligt het grootste aantal houten huizen bij elkaar in Europa. Ook telt Stavanger verschillende interessante musea waaronder het Noors aardoliemuseum.