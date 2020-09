Het aantal Chinese witte dolfijnen in de wateren rond Hongkong is de laatste maanden opvallend gestegen. En dat heeft alles met corona te maken.

Een van de maatregelen die Hongkong in maart nam om de verdere verspreiding van corona de kop in te drukken, was het stilleggen van het ferrybootverkeer. Normaal varen die boten met hoge snelheid af en aan en opeens werd het stil en rustig. En dat is nu al te merken aan het aantal dolfijnen dat rond Hongkong leeft.

Zo is in de Pearl River Delta, waar normaal boten tussen Hongkong en Macau voortdurend op en neer varen, het aantal dolfijnen sinds maart met dertig procent gestegen. De dolfijnen die hier leven, is een zeldzame soort die het alsmaar moeilijker krijgt: de Chinese witte dolfijn, alhoewel de ondersoort die in Hongkong voorkomt eerder roze van kleur is.

'Deze wateren die ooit de drukste passages in Hongkong waren, zijn nu rustig geworden' vertelt mariene wetenschapper Lindsay Porter van de St. Andrews University aan Reuters.

Porter, die al dertig jaar onderzoek doet naar dolfijnen in Hongkong, telt het aantal dolfijnen met behulp van drones en in het water drijvende microfoons. De rust die er nu heerst biedt de unieke gelegenheid om te bestuderen hoe de dieren daarop reageren. Het blijkt dat de dolfijnen zich sneller aanpassen dan gedacht. De populatie Chinese witte dolfijnen zou dan ook weer snel kunnen toenemen wanneer dit soort storende factoren weggehaald wordt. Het is niet alleen een waardevolle les voor deze dieren, maar ook voor andere dolfijnensoorten elders in de wereld.

Natuurbeschermers maken zich al jaren zorgen over de dramatische achteruitgang van het aantal Chinese witte dolfijnen in Hongkong. Ze leven in een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld en de omstandigheden die hen bedreigen zijn er dan ook bijna te veel om op te noemen. Zo drijven er ladingen plastic afval in het water dat de dolfijnen inslikken, het water is vervuild door de landbouw, industrie en stedelijke bebouwing, er wordt intensief gevist, er wordt gebouwd op zee en vlak langs de kust, er is lawaai dat de dolfijnen afschrikt.....

Het zou niet alleen enorm jammer zijn als deze dieren het niet redden, het zou ook funest zijn voor het hele mariene ecosysteem bij Hongkong. De dolfijnen spelen, doordat zij aan de top van de voedselketen staan, een cruciale rol in de juiste balans tussen de verschillende dieren die er leven.

