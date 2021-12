Van sneeuwuilen tot poolwolven: deze dieren houden van de kou

Kariboes leven allemaal in het hoge noorden. In de zomer trekken ze naar de toendra's nog verder naar het noorden, in de winter zakken ze af naar de arctische bossen. Van alle landdieren leggen kariboes de grootste afstanden per jaar af: in totaal wel zo'n 5.000 kilometer. Kariboes leven in families van moeder en jongen binnen grote kuddes want zo zijn ze beter beschermd tegen roofdieren. In de zomer zijn de kuddes groter dan in de winter en dat heeft te maken met de muggen waar ze in grotere groepen minder last van hebben.