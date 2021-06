Triest en mooi: de winnende beelden van de BigPicture fotowedstrijd vertellen droevige en tegelijk hoopvolle natuurverhalen

Terrestrial Life Winner: 'Boss' van Michelle Valberg

Op een verlaten eiland in het noorden van British Columbia zag fotografe Michelle Valberg een lichtgekleurde Merodebeer. Hij had zijn hoofd onderwater gestoken op zoek naar zalmkuit. Toen het indrukwekkende dier zijn hoofd uit het water stak om adem te halen en zich uit te schudden, was dat het perfecte moment om een foto te maken.

De meeste merodeberen zijn bruin, 10 tot 25 procent is wit. Dat heeft niets te maken met albinisme want de dieren hebben wel pigment in de huid en ogen. Het is een erfelijke eigenschap die recessief is en daarom vroegen wetenschappers zich lang af hoe het kan dat er dan toch zoveel witte beren - vaak 'spirit bears' of 'ghost bears' genoemd - op de eilanden voorkomen.

In 2009 deden wetenschappers van de University of Victoria onderzoek naar de visgewoonten van de bruine en witte merodeberen. Ze ontdekten dat bruine beren iets meer succes hadden wanneer ze 's nachts visten. Vooral opvallend was dat de witte beren een stuk succesvoller waren wanneer ze overdag visten. Witte beren zijn voor mensen weliswaar een opvallende verschijning, maar voor zalmen die door het water naar boven kijken juist niet. Een zwarte beer valt meer op dan een witgekleurde beer. Dat is ook de reden waarom zoveel zee- en waadvogels witte veren hebben.