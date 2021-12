De rendieren van Lapland trekken volgens plaatselijke wetenschappers en herders als gevolg van de klimaatverandering steeds verder weg naar het zuiden om voedsel te vinden.

'Rendieren kunnen niet door het harde ijs dringen en trekken dus weg op zoek naar plaatsen waar er alleen sneeuw ligt, dat ze gemakkelijk kunnen verwijderen om het korstmos te eten dat zich eronder bevindt', zei Jouko Kumpula, een wetenschapper van het Finse instituut voor natuurlijke rijkdommen, aan de BBC.

Door de opwarming van de aarde komt het vaker voor dat zich een laag ijs op de sneeuw vormt nadat het geregend heeft of wanneer de sneeuw smelt. Door die laag dringen is moeilijk, waardoor rendieren tot wel honderd kilometer ver moeten trekken om voedsel te vinden, zo zeggen rendierhoeders.

Volgens wetenschappers warmt de Noordpool twee keer sneller op dan de rest van de wereld. Veel inheemse volkeren van Lapland, zoals de Sami, leven van rendieren, maar hebben het nu moeilijk om hun kudde te vinden doordat veel dieren weglopen bij warm weer.

'We rijden urenlang om onze rendieren te vinden en terug te drijven, wat erg moeilijk is in winterse omstandigheden. We gebruiken ook helikopters, maar dat is heel ongebruikelijk en heel duur', zei de Zweedse veehoeder Tomas Seva. Ongeveer 8.000 dieren van zijn kudde en van een naburig dorp trokken de voorbije dagen weg van de gronden waarop ze gewoonlijk grazen, zei hij.

In het verleden kwamen zulke winters slechts om de dertig jaar voor, maar ze lijken nu vaker terug te keren door de klimaatverandering, aldus Anna-Karin Svensson van een vereniging van rendierhoeders.

