In Glacier National Park in de Amerikaanse staat Montana slinken de gletsjers in rap tempo. Deze foto's vergelijken de grootte van de gletsjers honderd jaar geleden en nu.

Glacier National Park in de Amerikaanse staat Montana is wereldberoemd om zijn imposante gletsjers. De Amerikaanse Geologische Dienst (USGS) doet op allerlei manieren onderzoek naar de invloed van klimaatopwarming op de gletsjers.

Aan het einde van de Kleine IJstijd in 1850 telde het gebied meer dan 150 gletsjers, in 1966 waren er nog 35 en ondertussen is dat aantal gedaald tot 26 en die nemen in rap tempo af in omvang. Volgens voorspellingen van USGS zullen, wanneer de CO2-uitstoot niet daalt, de gletsjers in het park tegen 2030 volledig verdwenen zijn. Afname van de gletsjers heeft funeste gevolgen voor het volledige ecosysteem: er gaan planten en bomen groeien op plaatsen die eerder bedekt werden door ijs en dat verandert weer de hele dierenwereld.

Foto's die vergelijken hoe groot de gletsjers toen en nu waren, maken het best zichtbaar hoe slecht het met de ijsmassa's gesteld is. Om de afname goed in kaart te brengen, begon USGS in 1997 met het Repeat Photography Project. Ze zochten naar historische foto's van de gletsjers en leggen die naast foto's van de afgelopen jaren. Dat is nog niet zo eenvoudig omdat de foto's enkel aan het einde van de zomer gemaakt kunnen worden wanneer de sneeuw gesmolten is en de omvang van de gletsjers goed zichtbaar is.

Het project met 'toen en nu' foto's laat duidelijk zien hoe rap de gletsjers slinken.