Hawaiiaans eiland verdwijnt na doortocht orkaan

Het afgelegen Hawaiiaanse East Island is vrijwel volledig onderwater verdwenen nadat de zware orkaan Walaka over het gebied raasde. Dat blijkt uit satellietbeelden van de U.S. Fish and Wildlife Service.

Het 120 bij 150 meter grote East Island ligt bijna negenhonderd kilometer ten westen van Honolulu en behoort tot de French Frigate Shoals atol dat weer deel uitmaakt van het Papahanaumokuakea Marine National Monument.

Er wonen weliswaar geen mensen op East Island, maar het eiland speelt wel een cruciale rol in het leven van de Hawaiiaanse groene zeeschildpadden en van de Hawaiiaanse monniksrobben waarvan er nog maar 1400 voorkomen in de wereld.

De helft van de zeeschildpadden komt naar East Island om eieren te leggen en een zevende van alle Hawaiiaanse monniksrobben wordt er geboren.

De dieren waren op het moment dat de orkaan toesloeg niet op Easter Island, maar de vraag is wat de dieren zullen doen wanneer ze er terugkeren en ontdekken dat het eiland is verdwenen.

Dronebeelden van East Island voor de komst van de orkaan