Wetenschappers hebben vastgesteld dat het aantal luipaarden in het noorden van China toeneemt. Dat is verrassend, want vrijwel overal ter wereld staat de soort onder druk.

Luipaarden kunnen overleven bij temperaturen van min 40 graden tot plus 40 graden Celsius en de soort komt daardoor op heel wat plekken in de wereld voor. Maar ze staat ook vrijwel overal sterk onder druk, vooral door stroperij en een verdwijnende habitat.

Onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen zijn dan ook verrast door het herstel van populaties in het noorden van China. Samen met onderzoekers van de Beijing Normal University telden ze in 2016 en 2017 het aantal luipaarden in zo'n 800 vierkante kilometer.

Toename van 25 procent

Daaruit blijkt dat het aantal exemplaren er is gestegen van 88 in 2016 naar 110 in 2017 - een toename met 25 procent. 'We waren nogal verrast dat het aantal luipaarden is toegenomen, omdat hun populatie op veel andere plaatsen in de wereld afneemt', zegt Bing Xie, bioloog en medeauteur van de studie.

De onderzoekers vermoeden dat de populatie ook in de jaren daarop is blijven groeien. De belangrijkste reden voor het herstel zijn waarschijnlijk de ingrepen door de Chinese overheid om de biodiversiteit in het gebied te herstellen.

'Ongeveer twintig jaar geleden werd een groot deel van de boshabitat omgevormd tot landbouwgrond', legt Bing Xie uit. 'De menselijke activiteiten joegen wilde zwijnen, padden, kikkers en herten weg, waardoor het voor luipaarden onmogelijk werd om voedsel te vinden. Nu een groot deel van het woud weer is hersteld, zijn de prooien teruggekeerd en daarmee ook de luipaarden.'

