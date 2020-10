Wetenschappers hebben bij het Great Barrier Reef een 500 meter hoog losstaand koraalrif ontdekt. Het is voor het eerst in meer dan een eeuw dat zo'n vondst wordt gedaan.

Wetenschappers van het Schmidt Ocean Institute hebben bij het Great Barrier Reef in de Australische staat Queensland een enorm losstaand koraalrif ontdekt. Het rif is 500 meter hoog en is daarmee maar iets kleiner dan het 541 meter hoge One World Trade Center in New York. Het rif is op de bodem anderhalve kilometer breed en het reikt tot veertig meter beneden de zeespiegel.

© Schmidt Ocean Institute

De wetenschappers stootten per toeval op het rif tijdens een twaalf maanden durende expeditie waarin ze de oceaanbodem rond het Great Barrier Reef in kaart willen brengen. Op 20 oktober ontdekten ze het rif. Ondertussen hebben ze een robot naar beneden gestuurd om het gevaarte te filmen. De beelden daarvan waren live online te volgen.

Wendy Schmidt, een van de oprichters van het Schmidt Ocean Institute, zegt in een verklaring dat 'deze onverwachte ontdekking bevestigt dat we onbekende structuren en nieuwe soorten in onze oceanen blijven ontdekken. Onze kennis over wat er in de oceanen leeft, was lange tijd beperkt. Dankzij nieuwe technologieën die werken als onze ogen, oren en handen in de diepe oceaan, kunnen we de oceanen verkennen zoals nooit eerder. Nieuwe oceaanlandschappen openen zich voor ons en onthullen de ecosystemen en verschillende levensvormen die de planeet met ons delen.'

Het Schmidt Oceaan Institute gaat nog tot 17 november verder met het onderzoeken van het noordelijke deel van het Great Barrier Reef. Hun bevindingen kan je telkens bekijken via AusSeabed.

Het Great Barrier Reef is met een oppervlakte van bijna 350.000 vierkante kilometer en een lengte van 2.300 kilometer het grootste koraalrif ter wereld. Maar het rif verkeert in zwaar weer: de afgelopen 25 jaar is de helft van het rif gestorven. De grootste boosdoener is de klimaatopwarming.

