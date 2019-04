Dj Regi: 'loop niet op de hyacinten in het Hallerbos'

Muzikant en dj Regi roept bezoekers van het Hallerbos in een filmpje op Instragram op om niet op de hyacinten in het bos te lopen, en de bloemen zeker niet te plukken.

In de clip van zijn nummer 'Ellie' is te zien hoe een meisje doorheen het paarse hyacintentapijt loopt en ook enkele bloemen plukt.

Vanaf het weekend van 13 april tot begin mei worden in het Hallerbos in Halle weer tienduizenden bezoekers verwacht om naar het jaarlijkse hyacintenspektakel te komen kijken. In het filmpje legt boswachter Pierre, van het Agentschap Natuur en Bos, uit dat op plaatsen waar er gestapt wordt of bloemen geplukt worden er later geen bloemen meer te voorschijn komen. Regi verontschuldigt zich in het filmpje voor de videoclip en wijst erop dat hij op dat ogenblik niet wist dat dit niet mocht.

Een kwetsbaar bloempje

Naar aanleiding van dit filmpje herhaalt het Agentschap voor Natuur en Bos haar oproep aan de bezoekers om in het Hallerbos op de paden te blijven, geen bloemen te plukken en honden aan de leiband te houden. 'De wilde hyacint is een klein, uniek, maar kwetsbaar bloempje', aldus het ANB.

Wie het Hallerbos wil aandoen komt ook best met het openbaar vervoer. Op 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28 april en 1 mei rijdt er een gratis pendelbus van het station van Halle tot in het bos. Ook in Oost- en West-Vlaanderen zijn overigens dergelijke hyacintentapijten te bewonderen.