Deze bomen maken kans op de titel 'mooiste in Europa'

Voor de elfde keer wordt dit jaar de verkiezing van de mooiste boom in Europa georganiseerd door de Environmental Partnership Association. Bij deze verkiezing gaat het niet om hoe hoog, groot of oud de boom is of hoe mooi de boom eruitziet, maar om de verhalen achter de bomen en de rol die de bomen speelden in het leven van de mensen die er in de buurt woonden en wonen. De bedoeling is om de cuturele en natuurlijke waarde van bomen in de kijker te zetten.

Ondertussen zijn de veertien finalisten van de verkiezing bekend. Je kan zelf mee bepalen wie de winnaar gaat worden. Stemmen kan nog tot en met eind februari.







Bomen © Stad Ieper De Vierstammige Overlever van Ieper in België Tamme kastanje van 160 jaar oud. De wortel van deze kastanje overleefde de Eerste Wereldoorlog. In die tijd werden bomen massaal opgestookt om te zorgen voor wat warmte. Uit de wortel groeide vier nieuwe zijstammen die er tot op de dag van vandaag staan.







Bomen © HuntOnPhotosStudio De oude Moerbeiboom in Veliki Preslav in Bulgarije Moerbei van ongeveer 450 jaar oud. Deze boom staat in een park waar in de loop van de tijd vele generaties op bankjes bij de boom gezeten hebben en verhalen hebben gedeeld.







Bomen © Igor Zirojevic De oudste inwoner van Medulin - De chocoladeboom in Kroatië Europese netelboom van 115 jaar oud. Deze netelboom is zo'n beetje het middelpunt van het dorpje Medulin in Istrië. Op het stadsplein waarop de boom staat vieren de inwoners feest, organiseren ze markten, zomerfestivals en traditionele evenementen en spelen de kinderen.







Bomen © Marek Olbrzymek De Appelboom nabij Lidmans in Tsjechië Appelboom van 70 jaar. Deze appelbopm staat in de tuin van de Lidman pub in Machovská Lhota temidden van het prachtige Tafelgebergte. Ook deze boom speelt al tientallen jaren een centale rol in het leven van de lokale bewoners.







Bomen © Emmanuel_Boitier De Pouplie in Frankrijk Zwarte populier van twee of drie eeuwen oud in Boult-sur-Suippe in de Champagne. Deze boom met een omtrek van bijna tien meter is de inwoners zeer dierbaar. De boom zou de dochter een nimf zijn die rouwde om haar overleden broer. Tijdens de Eerste Wereldoorlog klommen soldaten in de boom om de vijanden in de gaten te houden.







Bomen © Tamás Kovács De Judasboom op de Kerkheuvel van Mélykut in Hongarije Judasboom van 250 jaar oud in Mélykut. Fransciscaner monniken planten deze boom in 1750 naast de kerk. In de tuinen van de inwoners van het dorp zijn overal zaaiingen van deze in de lente uitbundig bloeiende boom te vinden.







Bomen © Antonio Bretti De Curinga Plataan in Italië Plataan van zo'n duizend jaar oud in Calabrië. Deze stokoude plataan, waarschijnlijk door monniken geplant, lijkt te waken over de Tyrreense Zee. De stam van de boom is hol en je kan er via een drie meter brede opening naar binnen gaan.







Bomen © Egon Zitter De eeuwenoude Moeierboom in Nederland Zomerlinde van 350 jaar oud in Etten-Leur. Onder deze boom werd feest gevierd, ontstonden prille liefdes, werden verhalen verteld en vond schilder Vincent van Gogh (die daar een tijd woonde) inspiratie.







Bomen © Hubert Sobiczewski De linde van Sint Jan Nepomucen in Polen Winterlinde van ongeveer 150 jaar oud in Dulcza Wielka. Deze uitzonderlijke brede winterlinde (25 meter) biedt al jaren schaduw aan de arbeiders op het land en werd waarschijnlijk geplant ter ere van de geboorte van een dochter, een lokale traditie.







Bomen © João Martins De Plataan van Rossio in Portugal Plataan van 182 jaar oud in Portalegre. Deze plataan heeft een omtrek van zeven meter en aan de kruin zelfs 37 meter. Het is daarmee de grootste boom in Spanje en Portugal. De boom is de ontmoetingsplaats van de lokale inwoners.







Bomen © Mikhail Eremin Oude oosterse plataan in Rusland Oosterse plataan van 284 jaar oud in Dagestan. Wie deze boom geplant heeft, weten we niet, maar er doen allerlei sprookjesachtige verhalen de ronde. De boom voor het gebedshuis is tegenwoordig een van de trekpleisters in de Russische republiek.







Bomen © Martin Babarik De oude eik van Drnava in Slowakije Europese eik van 750 jaar oud. Omdat deze eik op het terrein naast de fabriek staat waar in de vorige eeuw de onderdelen voor de Kettingbrug in Boedapest werden gegoten, wordt hij ook wel 'De oude eik van Kleine Pest' genoemd. De robuuste eik is het symbool van het dorp.







Bomen © Ayuntamiento de Lecina De milennium steeneik van Lecina in Spanje Steeneik van duizend jaar oud in het dertien inwoners tellende Alto Aragón in Huesca. Volgens de legende zouden eeuwen geleden heksen rond deze boom gedanst hebben. Tegenwoordig doen de inwoners dat die de boom in hun hart gesloten hebben.