In het centrum van Brugge werd eind maart een bever gesignaleerd. Dat meldt Natuurpunt. Het is de eerste exemplaar dat wordt waargenomen in West-Vlaanderen. 'Het is veel rustiger in de stad door alle coronamaatregelen, maar het is onduidelijk of dit een invloed heeft gehad op de keuze van de bever', klinkt het.

Een Brugse studente filmde het dier op 22 maart terwijl hij door de Brugse binnenwateren zwom. 'Aan het begin van de 20ste eeuw waren bevers wereldwijd bijna uitgestorven, maar beschermingsmaatregelen hebben het tij kunnen doen keren', vertelt persverantwoordelijke van Natuurpunt Natalie Sterckx. 'Sinds 2001 worden ze systematisch opnieuw gezien in Vlaanderen. Eerst in de regio rond Leuven en de Maas, en van daaruit hebben ze zich verder verspreid.'

Waarschijnlijk gaat het hier om een tweejarig dier dat verjaagd werd uit het leefgebied van de ouders, en nu op zoek is naar een geschikt plekje om zich te vestigen. Nu ook in West-Vlaanderen een bever werd gezien, is hij voor het eerst sinds 1848 waargenomen in alle Belgische provincies. Bevers zijn de grootste knaagdieren van Europa. Met een gewicht van rond de twintig kilogram en een lichaamslengte van 1 meter zijn het indrukwekkende verschijningen.

'Het gebeurt niet zo vaak dat de zoogdieren zich in het stadscentrum vertonen', vertelt beverexpert Kristijn Swinnen. 'Meestal kiezen ze voor natuurgebieden, maar in het verleden werden ze ook al waargenomen nabij het centrum van Leuven en Luik. Ze lijken zich weinig aan te trekken van de aanwezigheid van mensen en passen zich goed aan. We merken dat sommige grote zoogdieren het tegen de algemene trend in zeer goed doen. De beverpopulatie in Vlaanderen blijft stijgen.'

Of het dier zich zal vestigen in Brugge, is moeilijk te voorspellen. 'Dat zal afhangen van het beschikbare voedsel', aldus Swinnen.

