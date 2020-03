Op 1 januari 2019 werden er in Vlaanderen 187 territoria geregistreerd waar bevers actief zijn. Dit is een stijging met 18 procent in vergelijking met een jaar voordien toen er 155 geteld werden.

Op 1 januari 2015 bedroeg het aantal nog slechts 82. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld).

De meeste territoria werden geregistreerd in de Maas (57), Dijle-Zenne (55), Demer (26) en Nete (17). Het Agentschap Natuur en Bos ontving in 2019 6 gevallen van schade, waarvan er 5 ontvankelijk werden verklaard. Hoeveel er aan schadevergoeding werd uitbetaald is nog niet bekend.

In 2018, 2017 en 2016 werden respectievelijk, 2, 2 en 3 schademeldingen ontvankelijk verklaard en werd er achtereenvolgens 33.135 euro, 33.147 euro en 55.619 euro uitbetaald. In de periode 2016-2019 ontving de Vlaamse Milieumaatschappij twee meldingen van beverschade. Deze waren niet afkomstig van landbouwers.

. © Getty Images

De bever heeft volgens de Demir 'een gunstige staat van instandhouding bereikt'. 'Het bedrag aan schadevergoedingen dat door ANB werd uitbetaald blijft constant. Het ging hierbij in 2018 hoofdzakelijk om overstromingsschade aan landbouwgewassen. Hier tegenover staat wel een toename aan inspanningen en gemaakte kosten door de waterbeheerders die waar nodig maatregelen nemen om ongewenste schade te voorkomen of te beperken', aldus de minister, die wel een toename signaleert in klachten van vraatschade bij particulieren (bomen) en landbouwers (gewassen).

Op 1 januari 2015 bedroeg het aantal nog slechts 82. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld). De meeste territoria werden geregistreerd in de Maas (57), Dijle-Zenne (55), Demer (26) en Nete (17). Het Agentschap Natuur en Bos ontving in 2019 6 gevallen van schade, waarvan er 5 ontvankelijk werden verklaard. Hoeveel er aan schadevergoeding werd uitbetaald is nog niet bekend. In 2018, 2017 en 2016 werden respectievelijk, 2, 2 en 3 schademeldingen ontvankelijk verklaard en werd er achtereenvolgens 33.135 euro, 33.147 euro en 55.619 euro uitbetaald. In de periode 2016-2019 ontving de Vlaamse Milieumaatschappij twee meldingen van beverschade. Deze waren niet afkomstig van landbouwers. De bever heeft volgens de Demir 'een gunstige staat van instandhouding bereikt'. 'Het bedrag aan schadevergoedingen dat door ANB werd uitbetaald blijft constant. Het ging hierbij in 2018 hoofdzakelijk om overstromingsschade aan landbouwgewassen. Hier tegenover staat wel een toename aan inspanningen en gemaakte kosten door de waterbeheerders die waar nodig maatregelen nemen om ongewenste schade te voorkomen of te beperken', aldus de minister, die wel een toename signaleert in klachten van vraatschade bij particulieren (bomen) en landbouwers (gewassen).