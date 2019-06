Als je Dortmund enkel kent van voetbalclub Borussia Dortmund, is het tijd om je kennis over deze Duitse stad fors bij te schaven. Voetbalfreak, shopaholic, natuurliefhebber of kunstfanaat: een tripje naar de grootste stad van het Ruhrgebied is voor iedereen een plan met een hoge slaagkans.

Het Ruhrgebied, is dat niet die grauwe industrieregio waar koolmijnen en staalfabrieken de lucht zwart kleuren? Tientallen jaren geleden was dat beslist zo, maar ondertussen strookt dat duisteree beeld al lang niet meer met de realiteit. Talloze fabriekssites zijn omgetoverd tot majestueuze musea, betoverende winkelruimtes en must-see ontspanningsplekken. Zo ook in Dortmund, een stad die transformeerde van industrieoord tot groene cultuurparel.

Van bommen en parken

Dankzij de rijkdom aan steenkool groeide Dortmund al vanaf de Middeleeuwen uit tot een industrieel walhalla voor staalproductie, bommen en wapens inclusief. Dat maakte van de stad een sterk geviseerd doelwit voor bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, met de vernietiging van vele historische gebouwen tot gevolg.

Uitgestrekte parken in Dortmund © Getty

Eén voordeel: daar waar de bommen het meest van de landkaart veegden, werden de lege vlaktes later omgetoverd tot weelderige parken. Al dat groen maakt van Dortmund bovendien een ideale stad om te doorkruisen op de fiets. Het Westfalenpark net buiten het centrum van de stad is ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Het park is zo groot dat je er uren kunt verdwalen onder de felgekleurde bloemen, uitblazen aan de Japanse vijvers of turen naar de roze flamingo's op het gras.

Een tweede leven

De verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog hebben ook veel ruimte gecreëerd voor nieuwbouw, wolkenkrabbers en winkelcentra. Dortmund werd de speeltuin van projectontwikkelaars, architecten en creatievelingen, die ook aan veel gebouwen een nieuwe bestemming gaven. Een niet te missen voorbeeld is de Skywalk Phoenix West, een wandeling door een voormalige smelterij die uitzicht biedt over het groene oosten en het havengebied van de stad. Op het einde van de rondleiding bereik je de 64 meter tellende hoogoven waar vroeger in meer dan 2000 graden ijzererts werd gesmolten.

Phoenix See, kunstmatig aangelegd meer in Dortmund © Getty

Ook de Dortmunder U onderging een identiteitsswitch: de vroegere vestiging van de Union Brewery is ondertussen een bruisend centrum voor kunst en creativiteit. De toren is het enige overblijfsel van de brouwerij dat niet aan de sloophamer moest geloven omdat die aan het begin van de twintigste eeuw één van de eerste 'wolkenkrabbers' van de stad was. Na een jarenlange leegstand werd de toren in 2008 omgebouwd tot een museum, al dekt dat woord niet helemaal de lading.

Dortmunder U is meer een dynamische, innovatieve en levendige plek te noemen waar je flaneert door een eigenzinnige collectie van hedendaagse kunst en kennismaakt met spitsvondige educatie- en technologieprojecten door de locals zelf op poten gezet. Kinderen zijn hier meer dan welkom en een vleugje humor is nooit ver weg. Vergeet niet om een terrasje te doen op het dak van de U-Toren: een panoramisch stadsgezicht krijg je er gratis bij.

Industrile architectuur in Dortmund © Getty

Winkelen in een cultureel kader

Shoppen is in Dormund nooit onverantwoord. De meeste winkels bevinden zich in de Westenhellweg, de oude handelsstraat die je al shoppend door het historisch centrum leidt. Bovendien zou een paar sneakers in Dortmund goedkoper op de kop te tikken zijn dan in eigen land. Is je koophonger nog niet gestild, dan biedt de overdekte Thier-Galerie met meer dan 160 winkels soelaas.

Trouwens, tijdens je bezoek aan het stadscentrum loop je ongetwijfeld allerlei gevleugelde neushoorns tegen het lijf. De ene doet dienst als reclamebord, de andere is in een artistiek jasje gehuld door kunstenaars, maar allemaal hebben ze dezelfde oorsprong. Het dier werd gekozen als mascotte voor het nieuwe Konzerthaus Dortmund omdat het zo'n goed ontwikkeld gehoor heeft en dankzij zijn vleugels, die verwijzen naar een vleugelpiano, muzikale hoogtes bereikt.

Shopping in Dortmund © Getty

Voetbal en bierkunst

Dortmund blijft natuurlijk ook de Duitse voetbalstad bij uitstek. En wie voetbal zegt, zegt bier. Als grootste bierproducerende stad van Europa moet Dormund niet onderdoen op vlak van de kunst van het brouwen als ons land. Jaarlijks verlaat maar liefst 750 miljoen liter de brouwerij. En tijdens een voetbalmatch vloeit het gele goud natuurlijk rijkelijk.

Gemiddeld trekken zo'n 75.000 bezoekers naar het Signal Iduna Park - het stadium dat ook wel de Yellow Wall wordt genoemd - voor een thuismatch van de 'lokale' ploeg Borussia. Dat kan tellen als je weet dat Dortmund slechts 580.000 inwoners telt. Ook al kan het ballenspel je weinig boeien, deze negentig minuten ambiance valt niet te missen als je de Dortmundse cultuur helemaal wilt opsnuiven.