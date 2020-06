België heeft heel wat historisch erfgoed maar ook de laatste twee decennia gingen architecten hier creatief aan de slag met onze geliefde baksteen. Deze recentere tien optrekjes verdienen een omweg of pitstop op je architecturale roadtrip deze zomer.

AZ Zeno Campus Knokke-Heist

AAPROG, BOECKX en B2Ai verenigden zich voor de bouw van dit futuristisch ziekenhuis (2017) in Knokke-Heist op een terrein van 20 hectare. Het gebouw met een oppervlakte van 52.000 m²- geïnspireerd op het surrealistisch werk van René Magritte - zweeft boven het landschap en respecteert het landelijke karakter van de omgeving.

Kalvekeetdijk 260, 8300 Knokke-Heist

AZ Zeno © Milosz Siebert

Reading between the Lines Borgloon

Wandel je door de boomgaarden van Borgloon, dan stuit je op Reading between the Lines (2011). Het werk van architecten Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh bestaat uit horizontale stalen platen waardoor de doorkijkkerk er, afhankelijk van het gezichtspunt, telkens anders uitziet.

Grootloonstraat 2, Borgloon

Reading between the Lines © VisitLimburg

Parlement Francophone Bruxellois Brussel

Het nieuwe gebouw van de Brusselse Skope Architects (2013) sluit aan bij het oude erfgoedpand dat tegelijk gerestaureerd werd. Kenmerkend is de gevel met 'voronoïdes'-patroon - naar een wiskundige formule.

Lombardstraat 77, Brussel

Parlement Francophone Bruxellois © Georges De Kinder

Le Toison d'Or Brussel

Voor Le Toison d'Or (2016) gaven de architecten (UNStudion & Jasper-Eyers Architects) de Art Nouveau-stijl een hedendaagse invulling. Het project voor gemengd gebruik (wonen en winkelen) is ontwikkeld met de grootste aandacht voor duurzaamheid, isolatie en akoestiek.

Avenue de la Toison d'Or 25-29, Brussel

Le Toison d'Or © Fred Romero

Parkbrug Antwerpen

De Parkbrug (2016) brengt wandelaars en fietsers van het Eilandje naar Park Spoor Noord en omgekeerd. De onder-, zij- en bovenkanten van het ontwerp van Ney & partners zien er telkens anders uit, afhankelijk van de kijk- en beweegrichting. De openingen zorgen voor een ruimtelijk gevoel en een Instagramwaardig spel van lichtinval en schaduw.

Park Spoor Noord, Ellermanstraat, 2060 Antwerpen

Parkbrug © Getty

Havenhuis Antwerpen

De hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen (2016) brengt het verleden en toekomst van de haven van Antwerpen samen. Het onderste deel was vroeger een brandweerkazerne, de moderne bovenkant in de vorm van een diamant is een ontwerp van Zaha Hadid Architects.

Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen

Havenhuis © Getty

De Arteveldetoren

Al vanop de E40 springt de KBC Arteveldetoren (2012) van Jaspers-Eyers Architecten in het oog. De gevel combineert een opvallende doorlopende schuine glazen lijn met sobere grijswitte gevelsteen. Het hoogste gebouw in Gent (118,5 meter) is ook 's nachts een eyecatcher door de blauwe verlichting.

Kortrijksesteenweg 1100, 9051 Gent

De Arteveldetoren © Getty

De Krook Gent

Het grootschalig stadsvernieuwingsproject (2017) omvat onder meer de stadsbibliotheek, labo's en kantoren van de Universiteit Gent en imec, een café en groenzones. Gents architectenbureau Coussée & Goris Architecten en het Catalaanse RCR Arquitectes maakten er door de open en transparante structuur een uniek doorgangsgebied van voor passanten.

Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent

De Krook © Getty

Tour Paradis Luik

De Tour des Finances de Liège (2014) ligt tussen het station Luik-Guillemins en de Maas. De wolkenkrabber, een ontwerp van architectenkantoren M. & J-M.Jaspers & J.Eyers & Partners en Bureau Greisch, is met 136 m en 27 verdiepingen het hoogste Belgische gebouw buiten Brussel.

Rue de Fragnée 2, 4000 Luik

Tour Paradis © Getty

Station Luik-Guillemins Luik

Architect Santiago Calatrava ging aan de slag met staal, glas, wit beton en Belgische blauwe hardsteen voor een magistraal station (2009) met strakke, grafische SF-look. De futuristische overkapping is 160 meter lang en 35 meter hoog én erg fotogeniek.

Place des Guillemins, 2 4000 Luik

Station Luik-Guillemins © Getty

