Huis van Victor Hugo op Britse eiland Guernsey heropend

Schrijver Victor Hugo (1802-1885) leefde bijna vijftien jaar lang in ballingschap op het Britse eiland Guernsey, voor de kust van Frankrijk. Het huis van de toneel- en romanschrijver en dichter is nu gerenoveerd voor ruim vier miljoen euro.

Hugo ontwierp Hauteville House in St Peter Port zelf. Zijn zoon Charles beschreef het enorme huis dat over de zee uitkijkt, als 'een autograaf over drie verdiepingen en een gedicht in verscheidene kamers'.

Hauteville House is nu eigendom van Parijs. De Franse kunstverzamelaar en werkgever François Pinault nam ongeveer 3,5 miljoen euro van de kostprijs van de renovatie voor zijn rekening. De rest werd gefinancierd door het stadsbestuur van Parijs.

Hugo, die wereldfaam verwierf met 'Les Misérables' en 'De klokkenluider van Notre-Dame', werd verbannen omdat hij in opstand kwam tegen de staatsgreep waarbij Louis-Napoléon Bonaparte de macht greep in december 1851, wat het pad effende voor de herinvoering van de monarchie het jaar daarop.

Het huis van Victor Hugo is geopend voor het publiek en blijft open tot 30 september.







Victor Hugo © iStock/Getty Images .







Victor Hugo © AFP Francois Pinault, sponsor van de renovatie







Victor Hugo © AFP Francois Pinault met de Parijse burgemeester Anne Hidalgo







