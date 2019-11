Vijfmaal bijzonder overnachten in Noorwegen

Voor meer inspirerende reisverhalen, originele lijstjes, beeldreportages, de leukste adresjes en dagelijks reisnieuws, like ons op Facebook.

1. De Noorse poolonderzoeker Børge Ousland kocht in 2010 het kleine, vlakbij de Lofoten gelegen eilandje Manshausen en liet er vier - later met verschillende architectuurprijzen onderscheiden - huisjes van hout en glas bouwen die half boven het water zweven. Een 18e-eeuwse boerderij werd omgebouwd tot de gezamenlijke keuken, loungeruimte en bibliotheek.

2. Middenin de prachtige natuur rond de Geirangerfjord ligt het moderne Juvet Landskapshotell. Grote ramen van de vloer tot het plafond zorgen ervoor dat de grens tussen binnen en buiten verdwijnt. Het hotel telt negen vrijstaande kamers die verspreid door het landschap liggen zodat het voelt alsof je er helemaal alleen overnacht.

3. De Rabot Lodge is één van de vele verblijven van de Norwegian Trekking Association en ligt op 1200 meter omringd door gletsjers en bergen in de regio Telemark. De moderne houten lodge past perfect in het landschap en biedt plaats aan 30 wandelaars die hier een warm en veilig onderkomen vinden.

4. Sven Engholm bouwde de 9 houten 'log cabins' van de Engholm Husky Design Lodge allemaal zelf met de hand en ook de rustieke meubels maakte hij zelf van natuurlijke materialen uit de omgeving zoals hout, leer en steen. Hij en zijn vriendin doen er alles aan om de fragiele natuurlijke omgeving zoveel mogelijk te beschermen. De lodge is fantastisch voor liefhebbers van honden. Op de lodge zijn zo'n vijftig goed getrainde sledehonden aanwezig. Gasten mogen meehelpen bij de verzorging van de dieren, kijken naar de trainingen en helpen bij het socialiseren van de pups. Ook kunnen ze in de winter tochten maken met de sledehonden. Andere activiteiten: Noordelicht safari op sneeuwschoenen, in de zomer een tocht door de wildernis met sledehonden, een kanotocht of een bezoek aan een kudde rendieren.

5. De Riverside Farm Lodge is schitterend gelegen in Auerland in het hart van de Noorse fjorden, een gebied dat al sinds de tijd van de Vikingen wordt bewoond. Generaties lang al trekken gasten naar de Lodge om er in de buurt te gaan vissen. De inrichting van de kamers is geinspireerd door de gasten die hier in de loop van de tijd verbleven. Het traditionele rookhuis doet nu dienst als ontbijt- en loungeruimte waar het heerlijk thuiskomen is met een warme kop soep bij de open haard na een lange wandeling. Ontspannen kunnen de gasten in een hot tub of in de sauna.







Manshausen © Steve King







Juvet Landskapshotell © Tina Stafrèn/Visitnorway.com







Rabothytta © Jan Inge Larsen Helgeland Reiseliv Hemnes







Engholm Husky Design Lodge © Engholm Husky Design Lodge







Riverside Farm Lodge © www.montag.no







