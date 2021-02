Op vakantie gaan is extra leuk wanneer je je hond mee mag nemen. In deze vijf huisjes middenin de Belgische natuur is je hond van harte welkom.

Het is best een beetje zoeken om een vakantiehuisje te vinden waar je je hond mee naartoe mag nemen. Omdat de huisjes van Natuurhuisje.be allemaal temidden van de natuur liggen, zijn ze zeer geschikt voor vakantiegangers met honden. In één op de drie huisjes die via de site verhuurd worden, is je viervoeter van harte welkom. In deze vijf huisjes kan je alvast met het hele gezin en de honden genieten van een natuurvakantie.

Duurzaam overnachten in Oignies

Diep in het natuurgebied van Viroin-Hermeton ligt dit ECO-logische natuurhuisje. Het huisje is gemaakt van lokale houtsoorten en is geïsoleerd met stro. De afgelegen omgeving en de grote raampartijen zorgen ervoor dat buiten naar binnen wordt gebracht.

Het huisje heeft drie slaapkamers, een woonkamer en een badkamer. Met voor de kinderen een leuk extraatje: stapelbedden. Ook voor de hond is er meer dan ruimte genoeg. Op het terrein zelf, maar ook in het nabijgelegen gebied Oignies, is er een ruime keuze aan wandel- en fietsroutes.

Geniet van de natuur in Gent

Op een eilandje tussen Drongen en Afsnee vlakbij Gent ligt dit natuurhuisje. Het meersenlandschap kenmerkt zich door graslanden en sloten. De hond kan zich hier heerlijk uitleven met voldoende wandelpaden om het huisje heen.

Dit gebied is ook fijn voor vogelaars: in het voorjaar broeden hier grutto's en kievieten en in de winter dient het gebied als foerageergebied voor watersnippen. Naast de natuur, voldoet ook het huisje zelf aan alle mogelijke wensen. Het heeft twee slaapkamers en een woonkamer met houtkachel en grote schuifduren gericht op de tuin.

Tot rust komen in Meerseldreef

Dit Tiny House is letterlijk klein maar fijn. Het knusse huisje ligt verscholen achter de bomen. Het ziet er op het eerste oog weliswaar klein uit, maar het biedt alles wat je nodig hebt: twee slaapplekken, een compacte keuken en een complete badkamer.

Wandelen met de hond kan in de bossen nabij de Strijbeekse Heide en Chaam en fietsen kan je langs de mark. Eenmaal terug bij het huisje staat er een jacuzzi klaar waar je kunt bijkomen van het wandelen, fietsen en spelen. Na een overnachting in dit huisje kom je gegarandeerd ontspannen terug.

Bosrijke omgeving in Morville

Op het eerste gezicht lijkt dit rustieke natuurhuisje op een klassieke cabin, maar van binnen is niets minder waar. De compleet ingerichte, moderne keuken en de luxe afwerkingen, zorgen ervoor dat het huisje een sfeervolle uitstraling heeft.

Met vijf slaapkamers is er voldoende ruimte voor het hele gezin. Je kan er ontspannen in een warm bad, zweten in een sauna of warm worden bij de open haard. Doordat het ligt op een terrein van meer dan een hectare middenin een bosrijke omgeving is er meer dan genoeg ruimte voor de hond.

Prachtige uitzichten in Coo-Stavelot

Iedereen die op zoek is naar rust en ruimte, is hier op het juiste adres. Gelegen op een steenworp afstand van het pittoreske stadje Coo, ligt dit royale natuurhuisje. De bekende watervallen van Coo zijn vlakbij te vinden. Overdag kan je met de hond langs de 15 meter hoge watervallen wandelen en thuis is er ook meer dan genoeg ruimte op eigen terrein waar je trouwe viervoeter zich kan uitleven.

Het vakantiehuis heeft zes slaapkamers en een open keuken. Vanuit de woonkamer heb je uitzicht over de vallei van de Amblève. De grote eettafel is het hart van het huis: in de ochend is het een fijne plek voor een ontbijt met het gezin en 's avonds speel je er gezellig spelletjes.

