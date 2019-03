Dit zijn de Italiaanse plaatsen met het mooiste weer

In het langgerekte Italië maakt het wat betreft het weer een heel verschil waar je op vakantie gaat. Daarom deed de Italiaanse krant Il Sole 24 Ore een onderzoek naar het weer in de hoofdsteden van alle 107 provincies. Ze pakten het zeer grondig aan en bepaalden aan de hand van maar liefst tien weerfactoren waar het klimaat het aangenaamst is.

Ze hielden rekening met deze factoren: de hoeveelheid zonneschijn, de temperatuur, het voorkomen van hittegolven, extreme weersomstandigheden, zomerse briesjes, de luchtvochtigheid, windsterkte, regendagen, mist en het aantal koude dagen.

De chique stad Imperia aan de Italiaanse Rivièra scoorde het beste. Op vrijwel alle punten haalde Imperia veel punten. Het enige minpunt is het af en toe voorkomen van extreem weer. Pavia belandde helemaal onderaan de lijst. Dat komt vooral omdat het er vaak regent en bewolkt is.

Op de website van Il Sole 24 Ore krijg je aan de hand van interactieve grafieken een overzicht per plaats en per weerfactor. Misschien houd je juist wel van wat regen de zomer. Je ziet direct dat je dan het beste naar Verbania kan trekken. Kan je juist geen genoeg krijgen van de zon? Dan is Siracusa de plaats waar je heen moet. Houd je van een verfrissend zomerbriesje? Dan is Perugia jouw stad.

1. Imperia © iStockphoto .







2. Catania © iStockphoto .







3. Pescara © iStockphoto .







4. Bari © iStockphoto .







5. Livorno © iStockphoto .







6. Savona © iStockphoto .







7. Crotone © Orric, Wikicommons .







8. Barletta-Andria-Trani © iStockphoto .







9. Cosenza © iStockphoto .







10. Siracusa © iStockphoto .







11. Brindisi © iStockphoto .







12. Ancona © iStockphoto .







13. Cagliari © iStockphoto .







14. Trieste © iStockphoto .







15. Agrigento © iStockphoto .







16. Palermo © iStockphoto .







17. Grossetto © iStockphoto .







18. Genova © iStockphoto .







19. Trapani © iStockphoto .







20. Enna © iStockphoto .







21. Rome © iStockphoto .







22. Taranto © iStockphoto .







23. Catanzaro © Salvatore Migliari, Wikicommons .







24. Foggia © iStockphoto .