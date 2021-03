Van het Oude Zomerpaleis in Beijing tot het indrukwekkende Raidad fort in India: deze gifs tonen hoe zes Aziatische kastelen en forten waarvan nu nog alleen de resten overeind staan, er in hun gloriedagen uitzagen.

Van het Oude Zomerpaleis in Beijing tot het indrukwekkende Raidad fort in India: deze gifs gemaakt door Budget Direct tonen hoe zes Aziatische kastelen en forten waarvan nu nog alleen de resten overeind staan, er in hun gloriedagen uitzagen.

Alamut Kasteel in de Alamut Vallei, Iran

Tegenwoordig staat er niet meer heel veel overeind van dit kasteel waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 865. Het Engelse woord voor moordenaar 'assasin' vindt de oorsprong bij dit Iraanse fort.

Toen Imam Hassan-i Sabbah het kasteel in 1090 veroverde, wilde hij zijn macht verstevigen door aanvallen uit te voeren op vijandige stammen. Degenen die de aanvallen uitvoerden, werden Hashashin genoemd en dat werd in het Engels verbasterd tot 'assasin'.

Ook Marco Polo noemt Alamut kasteel omdat er een geheime tuin zou zijn die op het paradijs leek. De roem van het kasteel leidde tegelijk tot zijn ondergang. Leden van andere stammen vernielden Alamut kasteel omdat ze zochten naar de legendarische schat van de Hashashin.

Ook al staat er niet veel meer overeind, toch is de ruïne tegenwoordig een toeristische site. Het kasteel is omgeven met spannende legenden en verhalen en ligt in een schitterend, bergachtig landschap.

Oude Zomerpaleis in Beijing, China

Yuanming Yuan - beter bekend als Oude Zomerpaleis - is niet één gebouw, maar een 3,5 vierkante kilometer groot complex met paleizen, torens, tuinen, meertjes en beelden. De Britten en Fransen vernielden een groot deel van het paleizencomplex tijdens de Tweede Opiumoorlog (1856-1860) als wraak voor de dood van een Britse gezant. Verdere vernieling volgde tijdens de Bokseropstand (1899-1901) en de Culturele Revolutie (1966-1976).

Op deze afbeelding zie je een reconstructie van Haiyantang (Paleis van de Kalme Zee): een waterklok omringd door twaalf dieren van de Chinese dierenriem.

Hagi kasteel in Hagi, Japan

Toen de Mori Samoerai clan tijdens de Slag bij Sekigahara in 1600 van de Tokugawa verloor, moesten ze hun hoofdstad herbouwen en dat deden ze in het kleine kuststadje Hagi. Hagi werd de hoofdstad van het Choshu Domein en zag er indrukwekkend uit met zijn stevige vestingsmuren.

In 1874 werd het grootste deel van het kasteel vernietigd tijdens de zogenaamde Meiji-Restauratie: de periode waarin er een einde kwam aan de heerschappij van de krijgsadel en veel kastelen het moesten ontgelden. Het centrale houten kasteel is verwoest, maar de stevige muren staan er nog. In 2015 gaf Unesco het paleis een plaats op de lijst met werelderfgoederen.

Citadel van Ghazni in Afghanistan

Deze citadel werd in de dertiende eeuw gebouwd rondom het al bestaande Ghazni waardoor het een versterkt stadje werd. De stad Ghazni werd gesticht in 977 door de voormalige Turkse slaaf Sebüktigin die destijds het bewind kreeg over Ghazni. Hij en zijn nakomelingen stichten er een rijk waarvan Ghazni de hoofdstad werd. In de eeuwen daarna was de citadel vaak het centrum van allerlei aanvallen en veroveringen.

In 1839 speelde Ghazni een rol in het beëndigen van de eerste Brits-Afghaanse oorlog. De Amerikanen gebruikten de citadel na 2001 als militaire basis.

Helaas brokkelt dit historisch belangrijke gebouw alsmaar verder af: 14 van de 32 torens zijn ondertussen ingestort. De laatste keer dat er een toren instortte was in 2019. Het filmpje dat een toeschouwer daarvan maakte, werd een grote hit op sociale media. De druk op de Afghaanse overheid om de citadel tegen verder verval te beschermen is sindsdien toegenomen.

Raigad Fort in Maharashtra, India

Delen van het op een heuvel gelegen Raigad Fort stammen uit 1030, maar het fort kreeg zijn huidige vorm in 1674 toen Chhatrapati Shivaji het de hoofdstad van zijn Maratha koninkrijk maakte. In de loop van de tijd breidde dit rijk zich uit over het westen en centrum van India. Een groot deel van het fort werd in 1818 vernield door de Britten die het zagen als een piratenbolwerk.

Het fort staat op een 820 meter hoge berg. Om het te bereiken moet je 1737 treden opwandelen. Tegenwoordig kan je er ook met een kabelbaan komen. De resten van twee van de drie torens staan er nog, net als verschillende waterreservoirs en stenen muren waaronder de beroemde Hirakani Burj.

Takeda Kasteel in Asago, Japan

Dit kasteel dat op een hoogte van 353 ligt, staat lokaal bekend als 'Machu Picchu van Japan'. Ook wordt het wel 'het in de lucht zwevende kasteel' genoemd omdat het vaak boven de mist die het dal bedekt uitsteekt.

Het kasteel werd oorspronkelijk gebouwd in 1411 door de 'Rode Monnik' (bijnaam van Yamana Mochitoya), de leider van een belangrijke clan van strijders.

Tot 1600 stond het kasteel overeind, maar omdat het toen werd verlaten, raakte het in verval en brokkelde steeds verder af. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd het kasteel gerenoveerd en sindsdien is het een toeristische attractie.

Van het Oude Zomerpaleis in Beijing tot het indrukwekkende Raidad fort in India: deze gifs gemaakt door Budget Direct tonen hoe zes Aziatische kastelen en forten waarvan nu nog alleen de resten overeind staan, er in hun gloriedagen uitzagen.Tegenwoordig staat er niet meer heel veel overeind van dit kasteel waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 865. Het Engelse woord voor moordenaar 'assasin' vindt de oorsprong bij dit Iraanse fort. Toen Imam Hassan-i Sabbah het kasteel in 1090 veroverde, wilde hij zijn macht verstevigen door aanvallen uit te voeren op vijandige stammen. Degenen die de aanvallen uitvoerden, werden Hashashin genoemd en dat werd in het Engels verbasterd tot 'assasin'. Ook Marco Polo noemt Alamut kasteel omdat er een geheime tuin zou zijn die op het paradijs leek. De roem van het kasteel leidde tegelijk tot zijn ondergang. Leden van andere stammen vernielden Alamut kasteel omdat ze zochten naar de legendarische schat van de Hashashin. Ook al staat er niet veel meer overeind, toch is de ruïne tegenwoordig een toeristische site. Het kasteel is omgeven met spannende legenden en verhalen en ligt in een schitterend, bergachtig landschap. Yuanming Yuan - beter bekend als Oude Zomerpaleis - is niet één gebouw, maar een 3,5 vierkante kilometer groot complex met paleizen, torens, tuinen, meertjes en beelden. De Britten en Fransen vernielden een groot deel van het paleizencomplex tijdens de Tweede Opiumoorlog (1856-1860) als wraak voor de dood van een Britse gezant. Verdere vernieling volgde tijdens de Bokseropstand (1899-1901) en de Culturele Revolutie (1966-1976). Op deze afbeelding zie je een reconstructie van Haiyantang (Paleis van de Kalme Zee): een waterklok omringd door twaalf dieren van de Chinese dierenriem. Toen de Mori Samoerai clan tijdens de Slag bij Sekigahara in 1600 van de Tokugawa verloor, moesten ze hun hoofdstad herbouwen en dat deden ze in het kleine kuststadje Hagi. Hagi werd de hoofdstad van het Choshu Domein en zag er indrukwekkend uit met zijn stevige vestingsmuren. In 1874 werd het grootste deel van het kasteel vernietigd tijdens de zogenaamde Meiji-Restauratie: de periode waarin er een einde kwam aan de heerschappij van de krijgsadel en veel kastelen het moesten ontgelden. Het centrale houten kasteel is verwoest, maar de stevige muren staan er nog. In 2015 gaf Unesco het paleis een plaats op de lijst met werelderfgoederen. Deze citadel werd in de dertiende eeuw gebouwd rondom het al bestaande Ghazni waardoor het een versterkt stadje werd. De stad Ghazni werd gesticht in 977 door de voormalige Turkse slaaf Sebüktigin die destijds het bewind kreeg over Ghazni. Hij en zijn nakomelingen stichten er een rijk waarvan Ghazni de hoofdstad werd. In de eeuwen daarna was de citadel vaak het centrum van allerlei aanvallen en veroveringen. In 1839 speelde Ghazni een rol in het beëndigen van de eerste Brits-Afghaanse oorlog. De Amerikanen gebruikten de citadel na 2001 als militaire basis. Helaas brokkelt dit historisch belangrijke gebouw alsmaar verder af: 14 van de 32 torens zijn ondertussen ingestort. De laatste keer dat er een toren instortte was in 2019. Het filmpje dat een toeschouwer daarvan maakte, werd een grote hit op sociale media. De druk op de Afghaanse overheid om de citadel tegen verder verval te beschermen is sindsdien toegenomen. Delen van het op een heuvel gelegen Raigad Fort stammen uit 1030, maar het fort kreeg zijn huidige vorm in 1674 toen Chhatrapati Shivaji het de hoofdstad van zijn Maratha koninkrijk maakte. In de loop van de tijd breidde dit rijk zich uit over het westen en centrum van India. Een groot deel van het fort werd in 1818 vernield door de Britten die het zagen als een piratenbolwerk.Het fort staat op een 820 meter hoge berg. Om het te bereiken moet je 1737 treden opwandelen. Tegenwoordig kan je er ook met een kabelbaan komen. De resten van twee van de drie torens staan er nog, net als verschillende waterreservoirs en stenen muren waaronder de beroemde Hirakani Burj.Dit kasteel dat op een hoogte van 353 ligt, staat lokaal bekend als 'Machu Picchu van Japan'. Ook wordt het wel 'het in de lucht zwevende kasteel' genoemd omdat het vaak boven de mist die het dal bedekt uitsteekt. Het kasteel werd oorspronkelijk gebouwd in 1411 door de 'Rode Monnik' (bijnaam van Yamana Mochitoya), de leider van een belangrijke clan van strijders. Tot 1600 stond het kasteel overeind, maar omdat het toen werd verlaten, raakte het in verval en brokkelde steeds verder af. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd het kasteel gerenoveerd en sindsdien is het een toeristische attractie.