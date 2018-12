Rotterdam krijgt een kunstzinnig drijvend zonnepark

Productiebedrijf Mothership, dat eerder al een dobberend bos in het water van de Rotterdamse Rijnhaven aanlegde, maakte het ontwerp. De panelen lijken op een grote golf veroorzaakt door een steen die in het water wordt gegooid. Die vorm verwijst naar de veranderingen die nodig zijn in onze zoektocht naar nieuwe vormen van energie.

Mothership wil met dit park een eerste stap zetten naar een andere kijk op zonne-energie, een eerste steen in het water. Het zonnepark is overdag bijzonder om te zien, maar het komt pas echt tot leven in het donker. Dan zorgt een subtiel laagje licht over de zonnepanelen voor een versterking van het golfeffect.

Rotterdam zet sterk in op zonne-energie. De stad wil de uitstoot van CO2 tegen 2030 met ten minste 49 procent gereduceerd hebben. Het drijvende zonnepark is een van de projecten die daaraan moet bijdragen.

Begin 2019 wordt het ontwerp gepresenteerd en de vergunning aangevraagd. Daarbij zal ook de omgeving inspraak krijgen. Omwonenden kunnen bovendien een aandeel nemen in het zonnepanelenpark. Als alles volgens plan verloopt, zal het park eind 2019 gereed zijn.