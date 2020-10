De historische gebouwen rond de Antwerpse kruidtuin worden afgestoft en opgeknapt. Vanaf juni 2021 openen ze de deuren als luxueus hotel in een erg sfeervolle setting.

In 1238 ontstond in het Antwerpse Elzenveld een centrum van gezondheid, gerund door kloosterbroeders en -zusters. Zij verbouwden in de omliggende tuinen niet alleen voedsel, maar ook geneeskrachtige planten. Het domein, dat de voorloper zou worden van de Antwerpse kruidtuin, onderging doorheen de geschiedenis verschillende gedaantewisselingen, en een van de meer markante zou wel eens op dit moment kunnen plaatsvinden. Vastgoedontwikkelaar IRET Development blaast vandaag immers nieuw leven in het historisch gebouwencomplex op de site van 20.000 m².

© Botanic Sanctuary Antwerp

De spil in het nieuwe verhaal wordt het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary Antwerp, met ruime spa en een hele resem feest- en vergaderzalen. Het hele project ademt rust in een drukke stad, en wordt afgewerkt met een erg goed oog voor detail. Elzenveld zal echter niet alleenvoor toeristen een plaats worden waar het heerlijk toeven is, ook iedereen die houdt van lekker eten zal er zijn weg vinden. De site zal maar liefst vijf topchefs huisvesten in vier restaurants. Een daarvan is driesterrenzaak Hertog Jan, dat opstaat uit een drie jaar lange winterslaap. Nog een mooi voorbeeld van hoe je de geschiedenis nieuw leven kan inblazen.

© Jurgen Lijcops

