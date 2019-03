Oostenrijk lanceert gedragscode voor bergwandelaars

De Oostenrijkse minister van Toerisme Elisabeth Köstinger (ÖVP) heeft aan de vooravond van het nieuwe wandelseizoen in de Alpen een gedragscode voor wandelaars in de Alpen aangekondigd.

Aanleiding is een incident waarbij een Duitse Alpenwandelaarster in 2014 werd aangevallen door een koe. De vrouw overleed aan de gevolgen van de koe-aanval en de boer wiens koe de vrouw had aangevallen moest van de rechtbank een zware schadeloosstelling betalen aan de nabestaanden van de vrouw.

Geen verbod op honden

'We willen dat landbouw en toerisme goed met elkaar overeen komen op onze Alpenweiden', aldus de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kürz (ÖVP). Het land heeft een gelijkaardige gedragscode voor skitoeristen die in het winterseizoen de skipistes in de Alpen opzoeken.

Ook vroeger zijn er al dodelijke incidenten geweest. Dat kwam doordat wandelaars hun honden meebrachten, wat agressieve reacties uitlokte bij koeien die hun kalveren wilden beschermen.

Toch is in de gedragscode geen hondenverbod voor wandelaars opgenomen. Wel komen er betere verzekeringsvoorwaarden voor veetelers.