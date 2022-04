Uit een lijst van vier nieuwe fietstochten is de 'Europese fietsroute van het jaar 2022' gekozen.

Vier fietstochten in Europa maakten dit jaar kans op de titel 'Beste fietsroute van Europa': de Badischer Weinradweg in Duitsland, de Vlaanderenroute in België, de LF Waterlinieroute in Nederland en de Royal Canal Greenway in Ierland. De jury test alle routes zelf uit en beoordeelt ze aan de hand van criteria als kwaliteit van het wegdek, de bewegwijzering, hinder van ander verkeer en fietsfaciliteiten. Bovendien moeten de routes ofwel nieuw ofwel vernieuwd zijn.

Lees ook: Deze wandelroute is verkozen tot de beste in de Benelux

De winnaar van dit jaar in de 135 kilometer lange Royal Canal Greenway in Ierland. Dat maakte de jury bekend tijdens de online 'Kick-off van het fiets- en wandelseizoen'. De route loopt tussen Maynooth ten westen van Dublin en Cloondara/Longford. De Greenway werd meer dan 200 jaar geleden aangelegd om de twee rivieren Liffey en Shannon met elkaar te verbinden. De route is de langste Greenway in Ierland en start net buiten Dublin. Je komt door een landschap met van alles wat: historische industriële sites, glooiende weilanden onderbroken door stenen muurtjes, mooie dorpjes, oude bruggen en sluizen, fraaie ruïnes, gezellige pubs en talloze plekjes om even halt te houden en te picknicken.

© The Royal Canal Greenway

De jury is van mening dat de makers van de route goed hebben nagedacht over wat recreatieve fietsers willen: 'De bewegwijzering is duidelijk (heel leuk, in oude stijl), overal staan bankjes, het wegdek is fijn (asfalt en gravel) en bordjes wijzen de weg naar horeca.' Ook viel het de jury op dat het fietspad niet alleen door toeristen wordt gebruikt, ook veel locals fietsen er graag op. 'In een wat vergeten gebied is aanzienlijk meer bedrijvigheid ontstaan. Op veel plekken bevinden zich nu kroegen en restaurants en paardentrailers zijn omgebouwd tot hippe koffieplekken aan het water. Al het enthousiasme rond de Greenway maakt deze route geweldig om te fietsen,' voegt de jury eraan toe.

Vier fietstochten in Europa maakten dit jaar kans op de titel 'Beste fietsroute van Europa': de Badischer Weinradweg in Duitsland, de Vlaanderenroute in België, de LF Waterlinieroute in Nederland en de Royal Canal Greenway in Ierland. De jury test alle routes zelf uit en beoordeelt ze aan de hand van criteria als kwaliteit van het wegdek, de bewegwijzering, hinder van ander verkeer en fietsfaciliteiten. Bovendien moeten de routes ofwel nieuw ofwel vernieuwd zijn. De winnaar van dit jaar in de 135 kilometer lange Royal Canal Greenway in Ierland. Dat maakte de jury bekend tijdens de online 'Kick-off van het fiets- en wandelseizoen'. De route loopt tussen Maynooth ten westen van Dublin en Cloondara/Longford. De Greenway werd meer dan 200 jaar geleden aangelegd om de twee rivieren Liffey en Shannon met elkaar te verbinden. De route is de langste Greenway in Ierland en start net buiten Dublin. Je komt door een landschap met van alles wat: historische industriële sites, glooiende weilanden onderbroken door stenen muurtjes, mooie dorpjes, oude bruggen en sluizen, fraaie ruïnes, gezellige pubs en talloze plekjes om even halt te houden en te picknicken. De jury is van mening dat de makers van de route goed hebben nagedacht over wat recreatieve fietsers willen: 'De bewegwijzering is duidelijk (heel leuk, in oude stijl), overal staan bankjes, het wegdek is fijn (asfalt en gravel) en bordjes wijzen de weg naar horeca.' Ook viel het de jury op dat het fietspad niet alleen door toeristen wordt gebruikt, ook veel locals fietsen er graag op. 'In een wat vergeten gebied is aanzienlijk meer bedrijvigheid ontstaan. Op veel plekken bevinden zich nu kroegen en restaurants en paardentrailers zijn omgebouwd tot hippe koffieplekken aan het water. Al het enthousiasme rond de Greenway maakt deze route geweldig om te fietsen,' voegt de jury eraan toe.