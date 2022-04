Tijdens de online 'Kick-off van het nieuwe fiets- en wandelseizoen' is de 'Beste Wandelroute van de Benelux' van 2022 bekendgemaakt.

De route werd gekozen uit een shortlist met vijf titels die nog in de race waren voor de trofee voor de 'beste wandelroute van de Benelux'. De overige genomineerden waren het Biesboschpad (Nederland), Dutch Mountain Trail (Nederland), La Lesse et La Lomme par les GR (België) en Ons Kloosterpad (Nederland).

Op de longlist stonden dertien wandelingen die nieuw of vernieuwd zijn. Om genomineerd te worden, moeten ze bovendien voldoen aan een aantal criteria zoals ondergrond, landschappelijke schoonheid, bewegwijzering, eventuele thematiek en de kwaliteit van de informatie op websites of in gidsen.

GR17 Lesse et Lomme © GF

De jury heeft nu bepaald dat de Hondsrugpad-Hünenweg de beste route van het jaar in de Benelux is. Deze nieuwe grensoverschrijdende wandelroute is 325 kilometer lang en loopt zowel door Nederland als Duitsland. De route begint en eindigt in het Nederlandse Groningen of Duitse Osnabrück en loopt onder andere langs de beroemde prehistorische hunebedden, door bossen, over heidevelden en langs zandverstuivingen en akkergebieden. De route geeft je een indruk van hoe het veengebied in Drenthe er in de prehistorie uit gezien moet hebben.

. © GF

Het loopt van Groningen naar Meppen, juist over de Duitse grens en gaat vandaar verder naar Osnabrück. Het traject voert over ouede paden, door uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen en akkergebieden langs esdorpen en hunebedden, de 5000 jaar oude getuigen van de vroegere bewoners. Het doorkruist ook het indrukwekkende grensoverschrijdende veengebied dat toont hoe Drenthe er in de oertijd uitgezien heeft.

De jury prijst de uitstekende bewegwijzering, de grote afwisseling aan landschappen, de bondige wegbeschrijving in de vorm van een soort road-book, het grote aandeel aan onverharde paden en de evenwichtige mix van natuur en cultuur.

De route werd gekozen uit een shortlist met vijf titels die nog in de race waren voor de trofee voor de 'beste wandelroute van de Benelux'. De overige genomineerden waren het Biesboschpad (Nederland), Dutch Mountain Trail (Nederland), La Lesse et La Lomme par les GR (België) en Ons Kloosterpad (Nederland). Op de longlist stonden dertien wandelingen die nieuw of vernieuwd zijn. Om genomineerd te worden, moeten ze bovendien voldoen aan een aantal criteria zoals ondergrond, landschappelijke schoonheid, bewegwijzering, eventuele thematiek en de kwaliteit van de informatie op websites of in gidsen.De jury heeft nu bepaald dat de Hondsrugpad-Hünenweg de beste route van het jaar in de Benelux is. Deze nieuwe grensoverschrijdende wandelroute is 325 kilometer lang en loopt zowel door Nederland als Duitsland. De route begint en eindigt in het Nederlandse Groningen of Duitse Osnabrück en loopt onder andere langs de beroemde prehistorische hunebedden, door bossen, over heidevelden en langs zandverstuivingen en akkergebieden. De route geeft je een indruk van hoe het veengebied in Drenthe er in de prehistorie uit gezien moet hebben. Het loopt van Groningen naar Meppen, juist over de Duitse grens en gaat vandaar verder naar Osnabrück. Het traject voert over ouede paden, door uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen en akkergebieden langs esdorpen en hunebedden, de 5000 jaar oude getuigen van de vroegere bewoners. Het doorkruist ook het indrukwekkende grensoverschrijdende veengebied dat toont hoe Drenthe er in de oertijd uitgezien heeft.De jury prijst de uitstekende bewegwijzering, de grote afwisseling aan landschappen, de bondige wegbeschrijving in de vorm van een soort road-book, het grote aandeel aan onverharde paden en de evenwichtige mix van natuur en cultuur.