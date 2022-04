Europa wil greenwashing zo snel mogelijk aan banden leggen, maar zover zijn we helaas nog niet. Modemerken doen zich heel vaak duurzamer voor dan ze werkelijk zijn. Hoe herken je greenwashing als leek? Deze experts weten raad.

Van 22 tot 24 april vindt in Gent het Fair Fashion Fest plaats. Een weekend lang word je als bezoeker ondergedompeld in de wereld van eerlijke mode. Een van de thema's op het programma? Greenwashing herkennen en vermijden. De woorden 'groen', 'natuurlijk', 'duurzaam', 'lokaal', 'eerlijk', 'bewust' en 'biologisch' duiken immers vaak op in de communicatie van modemerken, ook al zijn ze niet allemaal zo oprecht als ze doen uitschijnen.

...

Van 22 tot 24 april vindt in Gent het Fair Fashion Fest plaats. Een weekend lang word je als bezoeker ondergedompeld in de wereld van eerlijke mode. Een van de thema's op het programma? Greenwashing herkennen en vermijden. De woorden 'groen', 'natuurlijk', 'duurzaam', 'lokaal', 'eerlijk', 'bewust' en 'biologisch' duiken immers vaak op in de communicatie van modemerken, ook al zijn ze niet allemaal zo oprecht als ze doen uitschijnen. Hoe scheid je het kaf van het koren? Wij trokken enkele experts aan de mouw voor hun ultieme tips. Bie is de oprichter van B.Right, een platform dat gelooft in mindful fashion. Aan de hand van begeleide modetours, lezingen en workshops toont ze hoe je je op een slimme, duurzame en persoonlijke manier kunt kleden. Ook op het Fair Fashion Fest zal Bie aanwezig zijn om het te hebben over mindful fashion (zondag 24 april: De Centrale, small talk: 14-15u, workshop: 16u-17u30). Als coördinator van de Schone Kleren Campagne in België hangt Sara Ceustermans de vuile was van de mondiale kledingindustrie buiten. Tijdens het Fair Fashion Fest geeft ze samen met Klaar De Groote (WSM) tips om de greenwashing praatjes van modebedrijven te herkennen en doorprikken. Ook neemt ze deel aan het panelgesprek over de realiteit van de hedendaagse mode-industrie (zondag 24 april: De Centrale, 14u45-16u30). Caroline Baeten is de oprichtster van Dressr, het Belgische verhuurplatform voor duurzame mode. Met Dressr biedt Caroline een duurzaam alternatief voor modefans. Ook voor de selectie van de merken die ze op Dressr verhuurt doet Caroline een check of het niet om greenwashing gaat. Op het Fair Fashion Fest neemt ze deel aan het panelgesprek over de realiteit van de hedendaagse mode-industrie (zondag 24 april: De Centrale, 14u45-16u30). Als activist en content creator wil Tena (Thinking Threads) tonen dat duurzame mode een realistisch business model is. Dat bewijst ze ook met een modeshow op zondag 24 april (16u30) tijdens het Fair Fashion Fest. Samen met een groep geëngageerde jongeren van het EU-WISE project van Fair Trade Advocacy Office selecteerde Tena vijf eerlijke merken, met een uiteenlopende stijl. Op zaterdag wijdt ze uit over hoe ethische merken te herkennen tijdens een talk (Engelstalig) om 17u. De Limburgse ontwerpster Tessa Borrenberghs richtte in 2020 haar eigen duurzame luxemerk op. En daar stopt haar engagement om de modewereld te verduurzamen niet. Met Borrenberghs Studio biedt ze ook haar diensten aan andere merken aan om een duurzamer businessmodel op poten te zetten. Op het Fair Fashion Fest neemt Tessa deel aan het panelgesprek over de realiteit van de hedendaagse mode-industrie (zondag 24 april: De Centrale, 14u45-16u30)Op Instagram (@laurafromthedesert) deelt Laura haar tips & tricks om een bewustere levensstijl na te streven. Als PR Manager bij Two is a Crowd verzorgt ze onder andere de PR van het duurzame modelabel ArmedAngels. Op het Fair Fashion Fest zal het merk ook te bewonderen zijn op de modeshow van zondag 24 april (16u30).