Tijdelijke pakjespop-up A Better Blend groter dan tevoren

Op zoek naar fijne cadeaus van Belgische ondernemers? Dan kan het lonen een bezoekje te brengen aan Antwerpen, want nog de hele maand december kan je in de shopping Grand Bazar terecht in A Better Blend. Daar zijn niet alleen de cadeaus zelf, maar ook de winkelervaring bijzonder leuk.

Bezielsters Anouk Taeymans en Sophie Peelman pakken dit jaar uit met een straffe selectie van vijftig inspirerende lifestyle-merken. Dat maakt van deze editie van A Better Blend de grootste tot nu toe. Enkele bekende namen zijn Luxury for Men, STRØM, Rainpharma, Natural Self, Eva Mouton en Comme les Loups. Ontdek de rest vooral zelf.