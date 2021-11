Bij deze snuisteradressen kan je terecht voor de leukste lokale, stijlvolle en duurzame kerstcadeautjes. Van pop-upshops langs nieuwe adresjes tot gevestigde waarden: hier vind je gegarandeerd moois voor onder de kerstboom en steun je een lokale ondernemer.

Deze adresjes in Brussel en Vlaanderen worden uitgebaat door lokale ondernemers en zijn heuse snuisterparadijzen. Ideaal voor het shoppen van je kerstcadeautjes dus.

BRUSSEL

Slo.li (pop-up shop)

De pop-upshop slo.li.brussels zwaait op 1 december de deuren open van zijn boetiekappartement in Brussel. De winkel is opgedeeld zoals een echt appartement, om aan te tonen dat duurzame consumptie perfect geïntegreerd kan worden in je dagelijkse leven. Wat kan je er shoppen? Meubels, decoratie, kleding, culinaire cadeautjes en boeken. Alle items werden geselecteerd volgens duurzame criteria.

Opent op woensdag 1 december de deuren.

Adres: Georges Henri 342 Avenue, 1200 Brussel - slolibrussels.com

Extra-Ordinaire

De naam zegt het zelf al: hier vind je cadeautjes die allesbehalve gewoon zijn. Deze souvenirshop is het geesteskind van ontwerper Jean-Paul Lespagnard. De spullen in de shop werden door hem zelf geselecteerd en komen zowel uit België als uit verschillende uithoeken van de wereld. Verwacht je aan mode, design en hebbedingen.

Adres: Beenhouwersstraat 37A in Brussel - extra-ordinaire.be

La Fabrika

La Fabrika in Brussel is een designwinkel, maar er worden ook heel wat lifestyle-items verkocht. Ideaal om je kerstshopping te doen dus. Er is een grote showroom, maar shoppen kan ook online. Je vindt er grote cadeaus, zoals een heerlijke loungezetel, of kleinere geschenkjes, zoals kaarsen, boeken en beautyproducten. Verwacht je aan merken zoals Hay, Cîme, Ferm Living en Muller Van Severen.

Adres: Rue Antoine Dansaertstraat 97, Brussel - www.lafabrika.be/

Bonnie et Jane © Bonnie et Jane

Bonnie & Jane

In dit schattige winkeltje ontdek je minder bekende mode-, accessoire- en decomerken zoals Momoni, Pomandere, Tricot Pop, Louise Hendricks, Stalactite, Margi Darika, Soko, Madam Stoltz en Nkuku.

Adres: Darwinstraat 34, 1050 Elsene - bonnieetjane.be/

ANTWERPEN

Pekmarkt (eigenzinnige kerstmarkt)

In Borgerhout zak je op 11 en 12 december af naar de Pekfabriek voor een heuse Pekmarkt. Er zijn boeren, kunstenaars en ambachtslui aanwezig om je te voorzien van lokale cadeautjes voor jezelf én je geliefden. Van kruiden tot juwelen of keramiek: er is voor elk wat wils. Het restaurant Essen voorziet spijs en drank.

11-12 december

Adres: Kattenberg 93, Borgerhout - meer info via Facebook

A Better Blend (pop-up)

De Belgische concepstore A Better Blend is ook dit jaar van de partij. Zoals gewoonlijk brengen ze inspirerende merken samen tijdens de feestdagen. Je shopt er onder meer beautyproducten van het Belgische CÎME, boeken, interieuritems van IWAS en juwelen van Anna Rosa Moschouti. Is Antwerpen niet bij de deur of blijf je liever thuis omwille van de coronacrisis? A Better Blend heeft ook een webshop waar je de mooiste kerstcadeautjes kunt sprokkelen.

Opent op 1 december de deuren.

Adres: Grand Bazar Antwerp: Beddenstraat 2, 2000 Antwerpen - www.abetterblend.be/

Wilder

Wilder is de ideale plek voor een uniek cadeau. Alles wat ze verkopen werd zorgvuldig geselecteerd. Je vindt er uitgesproken kandelaars, handgemaakte kaarsen, vaasjes, droogbloemen, boeken, prints en andere papierwaren. Een shopadresje voor de meerwaardezoeker.

Adres: Provinciestraat 28, 2018 Antwerpen - wilderwilder.be/nl/

Fair fashion winkel Host in Berchem © Birgit Sterckx

Host

Deze shop in Berchem heeft als focus duurzame mode, maar je vindt er ook ecologische beauty-items, decospullen, planten en lekkere flessen om cadeau te geven. Spring er zeker binnen als je op zoek bent naar een duurzaam geschenk voor onder de boom en laat je helpen door de immer vriendelijke en vrolijke uitbaters.

Adres: Statiestraat 56, 2600 Berchem - host-concept.be/

MECHELEN

House Raccoon

House Raccoon is een Belgisch atelier dat woondecoraties en cadeaus ontwerpt en maakt. De ideale stop wanneer je op zoek bent naar een betaalbaar Belgisch designcadeautje. Online bestellen is ook een optie. Voor ieder product dat verkocht wordt, plant House Raccoon een boom.

Adres: Guldenstraat 21, Mechelen - houseraccoon.com/

House Raccoon © House Raccoon

Supergoods

In deze ecodesignshop koop je 'good stuff for good people'. Een vaste waarde voor de fans van duurzame ontwerpen.Van eerlijke mode tot handige drinkbussen of zalige smeersels: hier vind je vast je gading.

Adres: Onze-Lieve-Vrouwestraat 116, Mechelen (ook vestigingen in Antwerpen en Gent) - www.supergoods.be/

HASSELT

Paplou

Paplou is een conceptstore met kleding, accessoires, juwelen, postkaartjes en allerlei andere hebbedingen. De uitbaters hebben een groot hart voor lokale makers, eerlijke handel en ecologische productiemethodes. Je vindt er Europese merken, waaronder ook enkele Belgische labels.

Adres: Dorpsstraat 37b, 3500 Hasselt - Facebook & Instagram

Oui

Bij Oui zeg je vast volmondig ja tegen geschenkjes. Je vindt er kussens, lampen, glazen, kaarsen, handdoeken, juwelen, kleren en posters van merken zoals HK Living, House Doctor, Serax, Libeco en Maaike Koster.

Adres: Aldestraat 59, 3500 Hasselt - www.oui-shop.be/

GENT

The Fallen Angels

De ideale winkel voor wanneer je niet goed weet wat je zoekt en graag verrast wordt. Het is een waar snuisterparadijs met originele vintage reclame- en filmaffiches, oude emaille borden, blikken dozen, oud speelgoed en beren, kitscherige postkaarten en ga zo maar verder. Steek hier zeker je - gemaskerde - neus eens binnen.

Adres: Jan Breydelstraat 29, 9000 Gent - www.thefallenangels.be/

Piet Moodshop

Bij Piet Moodshop blinken ze uit in kleine deco items, sfeermakers voor je interieur, leuke gadgets, boeken en meubilair. Ideaal om een cadeau te vinden voor interieurlovers.

Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 94, Gent - www.pietmoodshop.be/ IET HOME

Er is ook een Antwerpse vestiging.

LEUVEN

Harvest Club

Bij Harvest Club in Leuven shop je eerlijke mode, maar ook andere duurzame items. Van mutsen tot vazen: hier vind je vast iets voor onder de boom. In deze shop hebben ze merken zoals Veja, Rita Row, Mon Col, Foekje Fleur, Or Tea en Ray.

Adres: Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven - harvestclub.be/

Harvest Club in Leuven © Astrid Janssen

Thelma

Bij Thelma in Leuven kan je terecht voor mode en design. Je kan er kleding passen, een kopje koffie drinken en een boek lezen. De meubels en spullen die in de shop verspreid staan, zijn ook allemaal te koop.

Adres: Vaartstraat 12, Leuven - www.thelmacoffeedesign.com

OOSTENDE

Kabine

Bij Kabine shop je schattige, vrolijke, stijlvolle en grappige meubels, kaarsen, kookboeken, handdoeken en vooral heel veel leuke kinderspullen. Er zijn twee vestigingen: in Oostende en in Koksijde.

Adres: Maurice Blieckstraat 11 in Koksijde en Fortstraat 16 in Oostende - kabine.be

OOSTDUINKERKE

De Karavaan

Mode, kaarsen, vazen, juwelen: in deze conceptstore sprokkel je heel wat cadeautjes bij elkaar. Zomerse bohemian vibes zijn hier nooit veraf. Ideaal om de winterse dagen wat kleur te geven.

Adres: Leopold II Laan 213, 8670 Koksijde - www.dekaravaanoostduinkerke.be/

KNOKKE

Madame Panier

In deze shop koop je cadeautjes voor liefhebbers van natuurlijke materialen zoals riet, vilt, bamboe, hout, jute en linnen. Het is een heerlijk snuisterwinkeltje met manden, zetels, tafels, spiegels en andere decoratie van over heel de wereld. Madame Panier is een familiezaak die het al een hele tijd volhoudt: een extra duwtje in de rug tijdens de pandemie zal hen zeker deugd doen. Geraak je niet in Knokke? Ook op de webshop is er heel wat keuze.

Adres: Lippenslaan 2, 8300 Knokke-Heist - madamepanier.be

Madame Panier © GF

De Houten Kruik

Deze boetiek specialiseert zich in natuurlijke en handgemaakte interieurspullen. Van natuurlijke geurkaarsen tot decoratie in raffia: je vindt er items die een zomers sfeertje opwekken. De ontvanger van de cadeautjes die je hier vindt zal zich na het uitpakken in een oase van rust kunnen wanen.

Adres: Graaf D'Ursellaan 14, 8301 Knokke-Heist - dehoutenkruik.be

