Keert de modewereld nog ooit volledig terug naar het klassieke systeem? Het ziet ernaar uit van niet. Verschillende modehuizen kondigden al aan dat ze snakken naar verandering. Toch willen merken hun nieuwe collecties ook voorstellen aan hun fans. Dit is hoe Dior, Gucci en Burberry het aanpakken.

Of de ommezwaai gigantisch of net verwaarloosbaar klein zal zijn, kunnen we nog niet voorspellen. Maar dat de mode momenteel diep aan het bezinnen is, mag wel duidelijk zijn. Ook de wereld van high fashion kan er niet om heen: er is verandering op til. Enkele merken lieten al weten of ze in de nabije toekomst deel zullen uitmaken van de modeweken. Marc Jacobs gaat de komende New York Fashion Week alvast skippen en ook Saint Laurent zal niet showen tijdens Paris Fashion Week. DriesVan Noten stuurde samen met een hele hoop bekende modenamen zelfs een open brief de wereld in. De 'Open letter to the fashion industry' werd onder meer ondertekend door Mary Katrantzou, Erdem Moralioglu, Marine Serre en de CEO's van Selfridges en Mytheresa. Ze willen samen de modekalender resetten en zien in de huidige crisis een kans om het roer om te gooien.

Herstart met meer zuurstof

Alessandro Michele van het Italiaanse luxemerk Gucci liet weten dat hij de klassieke modekalender afzweert. In plaats van vijf modeshows per jaar zal Gucci er nog maar twee organiseren. 'We zullen maar twee keer per jaar samenkomen om de hoofdstukken van een nieuw verhaal te delen,' liet Michele optekenen. 'Onregelmatig, vol plezier en absoluut vrij: deze hoofdstukken zullen geschreven worden door regels en genres te mixen, door zichzelf te laven aan nieuwe plaatsen, linguïstische codes en communicatieplatforms.'

Of er publiek zal zijn bij die shows, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van de gezondheidsrisico's op het moment van de show. Voor Alessandro Michele hoeft de mode-industrie in ieder geval niet terug te keren naar het oude normaal. 'We zouden niet opnieuw moeten beginnen zoals voorheen, buiten adem. Het was te moeilijk. Ik wil herbeginnen met frisse lucht, met zuurstof.' Voor die reset wil de ontwerper in dialoog gaan met andere modemerken en de industrie.

Op 17 juli zal Gucci één van de vijf gebruikelijke shows, de Resort fashion show, op een digitale manier laten doorgaan. Dit zal een soort epiloog zijn voor de oude manier van werken. Een van de eerste post-corona innovaties van het Italiaanse label is een genderfluïde shoppingsectie op de webshop, genaamd Gucci Mx.

Steun voor Italië

Ook het Franse modehuis Dior moest een coronaproof oplossing verzinnen voor de show van de cruisecollectie. Die ging normaal door op 9 mei in Lecce, een stadje in Zuid-Italië. Het is de streek waar de vader van creatief directeur Maria Grazia Chiuri vandaan komt en waar ze ook enkele ambachtslieden rekruteerde voor de collectie. Intussen is er een nieuwe datum bekend voor deze show: 22 juli. Omwille van de coronamaatregelen zal het een défilé worden zonder publiek, maar iedereen kan de show wel volgen via een livestream. De locatie voor de show werd niet veranderd, omdat Dior Italië een hart onder de riem wil steken in deze zware tijden. Het is de eerste keer dat het Franse label een grootse show op poten zet in Italië.

Er zal altijd een plaats in mode zijn voor live shows Pietro Beccaro, CEO Dior

Pietro Beccari, CEO van Dior, legt uit waarom ze doorgaan met dit défilé. 'We willen een boodschap van steun, hoop en wedergeboorte geven aan de grote én kleine leveranciers. Velen weten nog niet hoe ze dit zullen overleven, dus het is belangrijk voor ons om de ambachtslieden te steunen. We willen hen een reden geven om opnieuw te starten.' De haute couture show van Dior, begin juli, zal wel digitaal plaatsvinden, maar op welke manier is nog een verrassing. 'Maria Grazia heeft echt een fantastisch idee', vertelde Beccari bij wijze van teaser aan Vogue. In september hopen Beccari en Chiuri terug met publiek te kunnen showen in Parijs. 'Er zal altijd een plaats in mode zijn voor live shows.'

In openlucht

Het iconische Britse modehuis Burberry heeft al aangekondigd wél aanwezig te zijn tijdens de London Fashion Week in september. Creatief directeur Riccardo Tisci gaf aan dat zijn immersieve en klimaatneutrale show zal plaatsvinden op 17 september met een zeer beperkt publiek. Er zal ook een virtueel luik zijn, zodat zij die niet aanwezig kunnen zijn toch mee kunnen volgen. Om de coronamaatregelen niet met de voeten te treden vindt de show plaats in de buitenlucht, ergens in de Britse natuur. Dat is niet alleen coronaproof, maar ook een ode aan Thomas Burberry, die bekend werd met kwalitatieve outdoorkleding.

Vooral recent hebben we er allemaal naar verlangd om opnieuw in contact te komen met de natuur. Riccardo Tisci

'Als mens hebben we altijd een diepe band met de natuur gehad. We hebben met veel respect op de kracht van de natuur moeten vertrouwen voor ons bestaan en terwijl hebben we ons verbaasd over de uitzonderlijke schoonheid van de natuur. Vooral recent hebben we er allemaal naar verlangd om opnieuw in contact te komen met de natuur. Voor deze show wilde ik die gevoelens vieren door onze gemeenschap samen te brengen tijdens een creatieve ervaring die plaatsvindt in het prachtige, natuurlijke landschap van Groot-Brittannië', aldus Tisci.

