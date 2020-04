De Antwerpse concept store Graanmarkt 13 roept via Instagram op om het modesysteem onder handen te nemen. 'De huidige crisis is een uitzonderlijke tijd, die vraagt om uitzonderlijke oplossingen.'

Niet iedereen acht het een goed idee om na de coronacrisis terug te keren naar de normale gang van zaken. Het is een tijd voor reflectie én actie, vinden heel wat ondernemers. Zo ook Ilse Cornelissens van Graanmarkt 13 in Antwerpen, een concept dat ze bedacht met haar echtgenoot Tim Van Geloven. In het pand brachten de bezielers zowel een restaurant als een luxeappartement en een boetiek samen. In de shop verkoopt het duo hoogwaardige beautymerken, interieurobjecten en tijdloze modelabels.

Nieuwe toekomstvisie

Via Instagram roept het team van Graanmarkt 13 op om het huidige modesysteem eindelijk op de schop te nemen. 'Het is een uitzonderlijke tijd, die vraagt om uitzonderlijke maatregelen,' luidt de boodschap. 'Als merken, retailers, fabrieken en klanten zullen we de handen in elkaar slaan en een positieve visie voor de toekomst van de mode in beweging zetten. Dit is onze kans om een duidelijk en gezamenlijk doel te stellen, waarbij we na de pandemie een ongeziene transparantie, een shift in de afprijzingscyclus en de verkoop van kleding in het juiste seizoen nastreven.' Via de hashtag #InSeason nodigen ze iedereen uit om mee deze boodschap te verspreiden.

Waarom gaan kledingstukken van wintercollecties al in solden tijdens de winter? En zomerstuks al in de zomermaanden? Het is absurd

In interviews met Dezeen en Business of Fashion spreekt de beroemde trendwatcher Lidewij Edelkoort over hoe de pandemie ook een positieve impact kan hebben op de mode-industrie. 'Het coronavirus schenkt ons een nieuw begin,' klinkt het. Ook Ilse Cornelissens is hoopvol. 'Ik geloof dat we door de crisissituatie beter gaan nadenken over het traditionele systeem. Je moet niet bang zijn om jezelf en het huidige model te herdenken. Als je merk of winkel op de fles gaan door deze situatie is dat uiteraard heel spijtig, maar blijf niet bij de pakken zitten: wees creatief en vindt een nieuwe manier om je talenten in te zetten. Lidewij Edelkoort gaf aan dat het goed mogelijk is dat haar bedrijf failliet gaat door de crisis, maar dat ze wel een oplossing zal vinden. Laat ons hopen dat de crisis niet meer te lang duurt, maar dat we wél de klik maken en het huidige systeem durven herdenken.'

Solden uitstellen of afschaffen

Om het systeem te veranderen, moeten we volgens Ilse Cornelissens het hoofd koel houden. 'Je merkt dat heel veel modelabels en retailers in paniek schieten door de situatie. Er worden al verschillende stuks met kortingen aangeboden uit angst om niet van de voorraden af te geraken. Omdat grote internationale spelers dat doen, volgen kleinere bedrijven ook omdat ze de boot niet willen missen.'

In ons land wordt opgeroepen om de zomersolden met minstens een maand uit te stellen. Een plan waar de politici momenteel over nadenken. 'Een goed idee volgens mij,' stelt Cornelissens. 'Het is ook veel logischer om zomermode pas na de zomer af te prijzen. Niet alleen in de huidige crisis, maar ook wanneer de rust is teruggekeerd is dat een veel betere aanpak. Waarom gaan kledingstukken van wintercollecties al in solden tijdens de winter? En zomerstuks al in de zomermaanden? Het is absurd. Wij hebben er sinds enkele jaren voor gekozen om helemaal géén solden meer te doen. Het is een systeem dat kleding degradeert en dat vonden wij niet logisch. In plaats van solden organiseren wij een tweedehandsshop in onze winkel. In het begin moesten sommige klanten nog wat wennen, maar nu krijgen we steevast positieve reacties.

Laat dit een wake up call zijn zodat we in de toekomst met z'n allen betere beslissingen nemen

Wij kunnen ook zonder solden, maar met tijdloze collecties nog steeds het hoofd boven water houden. De tijd voor verandering wordt steeds rijper. Ik heb de indruk dat heel wat mensen bezig zijn met een meer bewuste levensstijl: gezonder en lokaler eten, meer sporten, duurzamer kopen. Het is het systeem dat achterop hinkt.'

Rome stond er ook niet in één dag, maar Cornelissens denkt wel dat dit het ideale moment is om van koers te veranderen. 'Uiteraard kunnen we niet van vandaag op morgen alles compleet omgooien, maar laat dit een wake up call zijn zodat we in de toekomst met z'n allen betere beslissingen nemen.'

