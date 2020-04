Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) is er ook voorstander van om de zomersolden dit jaar uit te stellen naar augustus.

De komende weken zal de regering daarvoor de nodige schikkingen treffen. Dat heeft minister Muylle zondag laten verstaan in De Zevende Dag.

De vraag om de zomersolden uit te stellen, leeft al langer binnen de sector, als gevolg van de coronacrisis. Heel wat spelers uit de modewereld steunen een oproep aan de regering die daarvoor de voorbije dagen werd gelanceerd. Eerder bleken ook minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en coalitiepartner Open Vld voorstander van uitstel.

Minister Muylle liet duidelijk verstaan dat het uitstel de komende dagen en weken zal worden geregeld. Ook moet worden bekeken wat er dan in januari moet gebeuren, want door het uitstel van de zomersolden komen die dicht in de buurt van de wintersolden. Over andere aspecten, zoals de sperperiode, deed ze geen concrete uitspraken.

