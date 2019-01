Justin Bieber onthult de eerste beelden van zijn nieuwe kledingcollectie

De eerste collectie is vrij beperkt. De blikvangers zijn een lange broek, een short, een hemd en een hoodie in ribfluweel. Qua kleuren kiest de 24-jarige popster vooral voor eenzelfde soort beigeachtig bruin. Een ideetje dat hij mogelijk heeft afgekeken bij de designs van Kanye West voor Yeezy. Verder zijn er ook een paar kleurrijke truien en T-shirts met daarop het smiley-logo van het merk. Drew House is trouwens een verwijzing naar Biebers tweede naam.

Voor een broek betaal je 130 euro, voor de hoodie moet je 120 euro neertellen. Op Instagram reageren verschillende fans dat ze die prijzen net iets te hoog vinden. '138 dollar voor deze broek? Sorry schat, ik zou er nog geen 20 dollar voor over hebben', klinkt het bij een van de fans onder een foto van de collectie.