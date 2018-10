JBC lanceert jeans gemaakt van gerecycleerde denim

De post-consumer denimcollectie is een nieuwe bijdrage aan de evolutie naar een duurzamere kledingindustrie. 'Vandaag zetten we een nieuwe stap door als eerste grote kledingketen ook oude, gedragen jeansbroeken een tweede leven te geven', zegt Valérie Geluykens , CSR Manager bij JBC. Het is een nieuwe manier van het merk om circulaire economie in de modeketen toe te passen.

Gaan winkelen is vandaag complexer dan ooit. Wat betekenen al die labels in je kleding of op voedingsproducten, en zijn ze wel even betrouwbaar? Waarom zou je afzien van goedkope ketens als heel wat dure merken evengoed in louche sweatshops produceren? Weet je eigenlijk wel wat er op je bord ligt, of wat je op je huid smeert? Is bio beter of ga je voor organic, en wat is nu eigenlijk het verschil? Wie weet wat het beste voor je is en hoe je moet navigeren in een bos vol onheilspellende berichten en goedbedoeld advies? Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen wel beter wìl consumeren, maar dat we gewoon niet weten hoe. Ontdek daarom onze gids bewust consumeren.