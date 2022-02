Op zoek naar een betaalbaar designerstuk of vintage parel? Vier locals met een hart voor pre-loved tippen de beste vintage- en tweedehandswinkels in Europa.

BELGIË

Verlaine is een bekend adres voor wie van exclusieve vintage houdt. Eigenares Veerle erfde haar goede smaak van haar moeder, die couturière was. Zelf studeerde ze mode en ging ze daarna aan de slag bij onder meer Guy Laroche. Sinds 2004 heeft ze haar vaste stek in Antwerpen. Het merkenaanbod is ronduit indrukwekkend: YSL, Hermès, Courrèges, maar ook Ann Salens en Van Beirendonck. Kasteelpleinstraat 34, Antwerpen. verlaine.com In de rekken van Labels Inc. hangt zowel de Antwerpse avant-garde, waaronder moeilijk te vinden topstukken van Margiela, als grote internationale labels en creaties van studenten aan de Academie voor Schone Kunsten. Uitbaatster Erna Vandekerckhove haalt veel van haar stukken rechtstreeks bij de modehuizen, waardoor je er behalve tweedehands en stockoverschotten ook unieke, niet-geproduceerde stukken en runway pieces op de kop kunt tikken. Nationalestraat 95, Antwerpen. labelsinc.be Met negen vestigingen is de internationale tweedehandsketen Think Twice goed vertegenwoordigd in ons land. De opzet is simpel: een min of meer maandelijkse uitverkoop, telkens gevolgd door nieuwe 'collecties'. Vaste merken hebben ze niet, vermits ze kleren in bulk aankopen. Ze volgen wat leeft bij 'de jeugd' en spelen in op de trends. Een vintage Levi's uit de nineties hangt hier ongetwijfeld voor een zacht prijsje in de rekken. thinktwice-secondhand.be Al meer dan veertig jaar schuimt voormalig kostuumontwerpster Gabriele Wolf in de vroege ochtend verscheidene markten af, op zoek naar unieke parels voor mannen en vrouwen. Merken interesseren haar naar verluidt niet, het draait om de kwaliteit en uitstraling van het stuk, daterend van het begin van de twintigste eeuw tot de jaren tachtig. Toch kun je hier ook designers als Leonard en Dior uit de rekken halen. Sinds kort heeft Gabriele Vintage ook een webshop. Kartuizerstraat 27, Brussel, gabrielevintage.comBernard Gavilan is al bijna dertig jaar 'de koning van de Brusselse vintage'. Sinds enkele jaren heeft hij drie winkels in de Marollen, elk met hun eigen accenten. In de zaak in de Blaesstraat 137 vind je mannenmode uit de twintigste eeuw. De andere winkels zijn gericht op vrouwen en kinderen, met kleding en accessoires tot de jaren negentig. Bernards handelsmerk: customizen. Bernard Gavilan, Blaesstraat 137 (mannen) en 162 (vrouwen en acc. tot 1970), Brussel. Vossenplein 5 (vrouwen en kinderen tot 1990), Brussel. bernardgavilan.be In hartje Brussel, op een boogscheut van de Grote Markt, ligt sinds jaar en dag de winkel van Valy. Zij biedt een mooie mix van exclusieve designerstukken, waaronder de eyecatching blazer van Thierry Mugler uit onze modeshoot, en minder prijzige items, vanaf de twintigste eeuw. Ook Belgische ontwerpers als Jean Paul Knott en Dries Van Noten zijn hier vertegenwoordigd. Verversstraat 19, Brussel. @ramon_and_valy. Een waarschuwing: de groezelige winkels van Guerrisol, een instituut in Parijs sinds 1980, zijn uitsluitend bedoeld voor diehards. De kleren, afkomstig uit de ongeveer 20.000 straatcontainers van vereniging L'Entrepot in Frankrijk, zijn ongewassen en vaak in slechte staat. Maar de hele ervaring heeft ook wel iets verslavends. Het aanbod is enorm, de prijzen liggen laag: gemiddeld tussen de 5 en de 15 euro, al zijn er ook uitzonderingen, bijvoorbeeld als er een label van Saint Laurent of Burberry in zit gestikt. Soms vind je er niets, soms kom je buiten met twee goedgevulde zakken vol Ralph Lauren en Nike. Ongeveer 20 winkels in en rond Parijs. guerrisol.shop Ludot handelt sinds 1975 in vintage, en dan vooral in historische haute couture, altijd van topniveau, soms rechtstreeks uit de kleerkasten van celebrity's. Zijn hoofdkwartier, dat vooral wordt gefrequenteerd door gegoede verzamelaars op zoek naar museumkwaliteit, bevindt zich onder de zuilen van de Jardins du Palais Royal. Vorig jaar liet Ludot vierhonderd outfits veilen om plaats te maken in zijn showroom en enkele maanden geleden begon hij een collab met Modes, de conceptstore uit Milaan die onlangs een adres in Parijs opende. 24 galerie de Montpensier. didierludot.fr BIS Boutique Solidaire opende een eerste winkel in Le Marais in Parijs in 2012 met het idee om tweedehandskleren te verkopen in een verzorgd, elegant decor. Een mooie, voortdurend aangevulde selectie met een focus op heel draagbare, eerder neutrale stukken - schoon, in goede staat en bijzonder schappelijk geprijsd. De keten geeft werk aan mensen in moeilijkheden en schenkt ook kleren aan verenigingen. Misschien de fijnste vintage-ervaring in Parijs. 7 boulevard du Temple en drie andere adressen in Parijs. bisboutiquesolidaire.fr Een recent adres in de Marais met alleen maar tweedehandse Japanse mode, van voor de hand liggende namen als Comme des Garçons, Yohji Yamamoto of Issey Miyake, maar ook van streetwearlabels of meer obscure ontwerpers. Een troostprijs voor wie heimwee heeft naar Japan. 20 rue du Pont aux Choux. gaijinparis.com En dan is er natuurlijk de gigantische rommelmarkt van Clignancourt. Je vindt er zowel fabelachtige sprookjesjurken bij Chez Sarah, gespecialiseerd in mode van 1900 tot 1970, als parka's van het Russische leger en Zweedse matrozenplunjes bij La Tranchée Militaire, een stock américain die opereert sinds 1947. Porte de Clignancourt, Saint-Ouen Cavalli e Nastri is de meest gereputeerde tweedehandszaak van Milaan, met een uitstekende selectie kwalitatief hoogstaande vintage verspreid over twee adressen, in via Brera en via Giangiacomo Mora, een straatje dat gespecialiseerd is in tweedehands. De coolste shop, Snap, heeft de pandemie jammer genoeg niet overleefd, maar check zeker ook Groupies. Claudia Jesi opende haar winkel in 1970 en is gespecialiseerd in mode van 1920 tot 1990. Er is ook een archief, alleen toegankelijk op afspraak. Cavalli e Nastri verhuurt ook outfits. Een instituut, met de bijbehorende prijzen. Via Brera 2. cavallienastri.com Het best bewaarde geheim van Milaan? De mercatinos (voluit: mercato dell'usato), de plaatselijke kringwinkels. Elke wijk heeft er minstens één, vaak ietwat verborgen op een binnenkoer. Mijn favoriet is Di Mano in Mano, wat afgelegen, maar op wandelafstand van treinstation Villapizzone. Er zijn maar liefst twee afdelingen met kleren: een mezzanine met gewone kleren (vaak ongedragen) en een corner op de benedenverdieping met vintage in de klassieke betekenis van het woord, voor spotprijzen. Perfect voor wie er graag wil uitzien als Gina Lollobrigida circa 1963. Viale Carlo Espinasse 99. dimanoinmano.it Humana Vintage is een onderdeel van Humana People to People, dat wereldwijd in 45 landen aanwezig is, in België met Think Twice. Humana Vintage runt drie winkels in Milaan. Het historische adres in de schaduw van de Duomo heeft iets claustrofobisch. De recentere winkel in via Edmondo de Amicis is veel ruimer en heeft logischerwijze ook een groter aanbod. Je vindt hier vooral Italiaanse labels, hoofdzakelijk uit het middensegment - Sergio Tacchini, Versace Jeans, Missoni Sport. Mijn beste vondst: een oranje Moncler-donsjas uit de eighties voor 90 euro. Via Edmondo de Amicis 43 en twee andere adressen in Milaan. humanavintage.it Een van die andere tweedehandszaken langs via Mora is Bivio, dat gespecialiseerd is in recentere mode, met veel high-endlabels voor vrouwen en mannen. Bivio koopt rechtstreeks van klanten, dus niet van grote sorteercentra, en heeft strenge selectiecriteria (geen fast fashion, geen overdreven kitsch). Een perfect adres voor wie zich graag trendy en stijlvol wil kleden zonder een fortuin uit te geven. Bivio heeft een grote tweede winkel op wandelafstand van metrostation Porta Venezia. Via Gian Giacomo Mora 4 en 14 en via Lambro 12. biviomilano.it East Market is een rommelmarkt die ongeveer een weekend per maand plaatsvindt in een oude vliegtuighangar in via Mecenate, naast het hoofdkwartier van Gucci. De vibe is eerder generatie Z, met foodtrucks en dj-sets. Niet bijzonder goedkoop, maar wel heel aangenaam. De organisatoren hebben ook een permanente shop, niet ver van Porta Venezia. Via Bernardino Ramazzini 6. Voor details van de markt: eastmarketmilano.com De beste vintage ter wereld vind je elke vrijdag op Portobello Market. Ga zeker eens kijken in het kraam van Melly, de gepassioneerde oprichtster van Bumbelina Vintage. Ze specialiseert zich in unieke stukken uit de jaren zeventig en tachtig en heeft een goed oog voor traditionele folkjurken en mooie borduursels. Under the Canopy, 281 Portobello Rd. @bumbelina_vintageSarah Horillo is de hardst werkende vrouw in vintage fashion. Ze staat op zowat elke markt, dus ook op die van Portobello. Haar kraam is volgepakt met schitterende stukken: van jurken uit de jaren veertig en vijftig tot victoriaanse kledij en bekende designerlabels als vintage Dior, YSL en Guy Laroche. Er is ook een koopjesrek. Sarah duikt samen met jou in haar rekken, op zoek naar dat ene juiste stuk. Elke aankoop is daarom bijzonder. Under the Canopy, 281 Portobello Rd. @london.vintageEen van de oudste winkels in Covent Garden is Blackout II, het quirky buitenbeentje tussen de mainstream winkels. Een vintage wonderwereld, met personeel dat uit een ander tijdperk lijkt te komen. Er zijn twee verdiepingen, tot de nok volgestouwd met vintage voor mannen en vrouwen, daterend van de jaren twintig tot tachtig. Op maandag is er bovendien een uitstekende vintage markt op het plein in Covent Garden die weinig mensen kennen. 51 Endell St. blackout2.comNiemand heeft zoveel smaak als Arabella. Op donderdag is zij te vinden op Spitalfields Market, op het einde van de markt, tegenover de nieuwe merken. Ze heeft slechts enkele rekken met jarentwintigstuks, maar alles is handgemaakt en delicaat. Naast kleding verkoopt ze ook mooie patchworkquilts, kimono's en vintage spiegels. De prijzen zijn geweldig en lijken in geen jaren aangepast. 56 Brushfield StreetJade Stavri sloot onlangs de deuren van Scarlet Rage Vintage in Crouch End en verhuisde naar de South Coast. Haar winkel leeft nu verder online. Er is ook een showroom waar je kunt shoppen op afspraak. Stavri is gespecialiseerd in exclusieve jurken uit de jaren dertig en veertig, maar biedt ook stukken uit de jaren twintig tot zestig aan. Als het maar glamoureus is. Ze leverde onder andere kostuums voor de bekroonde reeks Downton Abbey. In de hogere prijsklasse, maar elke cent waard. scartletragevintage.com, @scarletragevintage Hét adres waar de hippe Oost-Londenaars hun vintage kopen, tegenover het station van Hackney. Alles hangt er door elkaar, want snuisteren is net deel van de fun . Er is altijd een kleermaker aanwezig om je aankopen te vermaken of customizen. De winkel heeft ook een bar, zodat je kunt shoppen met een glas wijn of koffietje in de hand en er worden liveconcerten georganiseerd. 352a Mare Street. paperdressvintage.co.uk Een jaar geleden openden Carmen de Baets en haar partner Joris een stijlvol ingerichte guesthouse met restaurant en winkel, te bezoeken na een seintje. Ze verkopen reguliere mode van jonge, opkomende merken, maar ook een kleine, uitstekend gecureerde selectie tweedehandsmode, van merkloze stukken in delicate kant tot vintage Dolce & Gabbana-jurken. Er is altijd iets unieks te vinden. Een wekelijkse nieuwsbrief houdt je op de hoogte van de nieuwigheden. Snel zijn is de boodschap. Keizersgracht 602. carmenamsterdam.com Ze is meester in de rechten, maar de liefde voor Chanel overwon. Tami Kern is gespecialiseerd in vintage en zeldzame tweedehands tweedjasjes van het Franse luxehuis. Ze koopt enkel de beste kwaliteit aan. Daarvoor speurt ze het internet af, maar ze krijgt ook steeds meer jasjes aangeboden. Het aanbod is beperkt, een dertig à veertig jasjes, en zeer gegeerd. Aanvragen komen vanuit de hele wereld. Ook vintage Chanel komt met een pittig prijskaartje. Prinsengracht 769. kern-1.com Rêveuse Vintage begon op Instagram, maar opende twee jaar geleden een fysieke, volledig roze geschilderde winkel. Eigenares Anouk Océanne heeft een voorliefde voor Franse brocantes en haalt daar ook de meeste van haar spullen. Naast kledij en accessoires uit de jaren zestig en zeventig, hoofdzakelijk merkloos en dus heel betaalbaar, verkoopt ze ook vintage decoratie zoals prachtig gekleurde vazen en serviezen. Een Franse droom in hartje Amsterdam. Bilderdijkstraat 201. reveusevintage.amsterdam The New Studio is een onlineboetiek, maar doet wegens het grote succes steeds vaker pop-ups in Amsterdam. De volgende is op 4 en 5 maart. Het aanbod, voor mannen en vrouwen, is cool, eerder minimalistisch en altijd uitstekend gestyled ter inspiratie. Houd zeker hun Instagram in de gaten. @_thenewstudio Laura Dols, gelegen in de Negen Straatjes, is net als de locatie een begrip in Amsterdam. Al meer dan 45 jaar verkopen zij vintage bruidsjurken en feestelijke avondkledij recht uit Hollywood. Ook heren kunnen hier een kostuum op de kop tikken. Stukken dateren van de jaren twintig tot tachtig, maar vooral de glamoureuze fifties zijn goed vertegenwoordigd. Elke vrijdag en zaterdag is er een coupeuse aanwezig in de winkel om je aankoop te vermaken. Wolvenstraat 7. lauradols.nl