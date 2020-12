Het Franse modehuis heeft een vervanger klaar voor Natacha Ramsay-Levi. Met Gabriela Hearst halen ze een ontwerpster binnen die stevig inzet op duurzaamheid.

Komende maart presenteert Gabriela Hearst waarschijnlijk haar eerste collectie voor Chloé. Daarnaast behoudt ze ook haar functie als creatief directeur bij haar eigen New Yorkse modemerk.

Hearst heeft geen mode- of business-opleiding gevolgd en is dus een autodidactische modeontwerpster. Ze startte haar eigen label in het najaar van 2015, nadat ze de activiteiten van de schapenboerderij van haar vader in Uruguay had overgenomen. Ze stampte een luxe confectie- en accessoiremerk voor vrouwen uit de grond, op basis van de principes van tijdloosheid, kwaliteit en duurzaamheid. Een van haar geliefde grondstoffen is merinowol, afkomstig van de familieboerderij.

Op Instagram laat de ontwerpster weten zin te hebben in deze nieuwe uitdaging en enthousiast te zijn over de duurzaamheidsdoelstellingen die het bedrijf heeft gesteld. 'Ik ben dankbaar voor deze kans om aan de slag te gaan bij zo'n geliefd merk als Chloé. Ook ben ik Natacha Ramsay-Levi dankbaar, en alle andere buitengewone ontwerpers die haar zijn voorgegaan en die hebben meegeholpen om verder te bouwen op de trefzekere visie van Gaby Aghion. Ik ben verheugd over de mogelijkheid om onder leiding van Riccardo Bellini te werken en hem te steunen in zijn toewijding om een bedrijf te creëren dat sociaal bewust is en respect toont voor onze aarde.'

In oktober debuteerde ze op Paris Fashion Week. Ze liet toen het volgende optekenen: 'Hoe gaan we zaken doen over tien jaar, wanneer er watertekorten zijn, wanneer er minder toegang is tot natuurlijke hulpbronnen, en er een gebrek is aan biodiversiteit?'

