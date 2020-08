SS20 was geen topseizoen voor de modesector. De verkoop kelderde, de solden gingen in mineur van start, met daarbovenop de finale doodsteek voor de FNG-groep vorige week. Houdt de rest van de Belgische modesector zich sterk of kijken ze met een bang hart naar de toekomst? Knack Weekend vroeg het aan enkele belangrijke spelers.

Donderdag vroeg modegroep FNG het faillissement aan voor zijn Belgische activiteiten en uitstel van betaling voor de Nederlandse. Het ging al langer met ups en downs bij het moederbedrijf van onder meer Brantano, CKS, Miss Etam en Fred&Ginger, maar de coronacrisis was de finale doodsteek.

'FNG-verhaal heeft weinig te maken met Corona'

Vreest ook Peter Perquy, hoofd van de Duror Fashion Group - moederbedrijf van modemerken Terre Bleue, Gigue en Zilton - het zwaard van Damocles? 'Ik denk dat het FNG-verhaal weinig te maken heeft met Corona. Ik heb altijd met veel interesse naar hun strategie gekeken. Wij voegen gezonde merken aan ons portfolio toe om ze door synergie rendabel te houden. FNG ging daarentegen voor de uitdaging om minder succesvolle merken op te nemen en poogde hen vervolgens rendabel te maken. Zo'n straffe strategie intrigeerde me enorm. Maar na het verhaal van het miljoenenverlies in 2019 was het logisch dat iemand de stekker eruit trok. Dat had weinig te maken met de pandemie.'

Met je bubbel op café maar niet naar de winkel

We polsten naar de teneur bij de ZEB-groep, die ook enkele eigen merken verkoopt. Zij wensten deze keer echter niet te reageren. Maar dat het niet het beste seizoen was voor de modesector mocht al duidelijk zijn. Belgische modewinkels haalden zeker veertig procent minder omzet dan vorige zomer, blijkt uit een onderzoek van Mode Unie en Unizo. Modewinkels moesten acht weken sluiten in wat normaal de beste periode is qua verkoop. Met de verstrengde coronamaatregelen verwachten ze ook niet het allerbeste van de net gestarte koopjesperiode. Negentig procent van de zelfstandige modehandelaars zegt dit zomerseizoen minder verkocht te hebben en ook na de heropening op 11 mei, bleven de cijfers negatief: 68 procent meldt een lagere omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop trok de laatste weken enigszins aan maar sinds vorige week is er opnieuw een dalende trend: 'Winkelen moet weer alleen en wordt beperkt tot dertig minuten, voor een beperkte versoepeling moet je een afspraak boeken. We begrijpen niet dat je met je partner of bubbel op restaurant mag maar niet kan gaan shoppen', stelt Isolde Delanghe van Mode Unie, de belangenorganisatie voor zelfstandige modeondernemers. 'We hebben de voorbije weken bewezen dat winkelen veilig is. Er waren geen klachten en de experts hebben de verspreiding van het virus nooit aan shoppen gekoppeld. Het wordt een pak moeilijker om dit seizoen nog goed te maken met de koopjesperiode. Maar Belgen zijn traditioneel koopjesjagers en er vallen mooie deals te doen'.

Balen bij de solden

Handelsfederatie Comeos rapporteerde zaterdagnamiddag een dramatische eerste koopjesdag, met 50 procent minder omzet tegenover vorig jaar. In Antwerpen rapporteerde ondernemersorganisatie NSZ zelfs een omzetverlies van 70 procent. Comeos vindt eveneens dat het beter zou zijn als we mochten winkelen met onze bubbel en pleit voor een versoepeling van de maatregelen. Wendy Luyckx van de Belgische Modefederatie Creamoda voelde zaterdagochtend de bui al hangen: 'De verkoop tijdens de sperperiode was relatief oké, maar dit seizoen valt natuurlijk gewoonweg niet meer te herstellen. Het is vooral afwachten en positief blijven denken. Maar toch heerst er een soort van paniek, onze merken weten niet wat ze kunnen verwachten. Vallen de solden tegen, dan is dat een domper op het volgende seizoen, en wat er nog volgt. Door de striktere regels is geen plaats meer voor funshoppen, wat doorgaans meer verkoop genereert. Ook over de wintersolden maken de bedrijven zich al zorgen: zullen die verschoven worden naar februari?'

Virus niet via winkels

Perquy wil niet panikeren en blijft positief over de toekomst, post-corona: 'Het is inderdaad hard knokken om rendabel te blijven. Ik hoop dat er snel weer een evenwicht komt maar ik kan enkel spreken voor mijn bedrijf, wat het virus betreft zit ik ook maar in de passagierszetel. Het is een financiële aderlating, van een gezond bedrijf zijn we in code oranje beland. Er is niet veel marge, we zullen scherp uit de hoek moeten komen om weer financieel gezond te worden. Onze cash zit in de voorraad voor de zomercollectie, waarbij de timing van het virus bijzonder slecht zat. De solden moeten nu cash genereren maar door de strikte regels ziet dat er niet gunstiger uit. Onze winkels draaiden de helft van de omzet op de eerste soldendag, met 75% minder trafiek dan bij een normale start. De kortingen zijn hoger, de resterende stock is groter: als je dan maar aan de helft komt, en een vierde van het verloop, is dat ronduit slecht. Het frustrerende is dat de heropflakkering niet door het heropenen van de winkels komt, dit is dus echt zonde'.

Positieve collecties

Er is geen eenduidige strategie om door deze periode te worstelen als merk, weet Luyckx: 'Elk merk doktert uit wat voor hen het meest efficiënt of mogelijk is. Een van de zorgen is of de winkels wel gevuld geraken: in het algemeen is er een beperktere productie, met minder capsulecollecties. Of bepaalde lijnen vallen volledig weg, zoals in een niche als bruidsmode en gelegenheidskleding. Labels als Linea Raffaelli en Oni Onik lijden onder het wegvallen van trouwfeesten en evenementen en ook hun export valt voor een groot deel weg. Sommige merken zijn ook selectiever en spelen meer op basics, stukken die altijd goed verkopen'. Perquy wil daarentegen toch liever net niet op veilig spelen: 'We gaan nog meer focussen op de identiteit, het DNA en de doelgroepen van onze merken met collecties die positiviteit en vrijheid uitstralen. Dus geen saaie, brave, grijs, zwart en blauwe basics. Ik hoop dat eens we teruggaan naar een soort van normaliteit, mensen stukken gaan willen die uitstralen: 'We zijn er weer'. De winkels zullen niet leeg blijven: 'Tijdens de lockdown hebben we een maand verloren door het stilleggen van de productie. We hebben een eigen producent in Tunesië die een halve maand dichthield, maar die achterstand is bijna ingehaald. Het uitstel van de solden was mooi meegenomen, gezien de opgelopen vertraging voor een deel van de collecties'.

Verschillende maten

Het blijft koffiedikkijken, vat Luyckx samen: 'Eerst moet de verkoop tijdens de solden en het najaar geëvalueerd worden voor merken weten welke openstaande facturen ze kunnen aanzuiveren en wat het budget is om de productie op te starten. En er is natuurlijk een behoorlijk verschil tussen jonge labels en groepen die een reserve hebben opgebouwd, of merken die ook nog eens de kost meedragen van eigen verkooppunten'.

Perquy, die eigen winkels heeft maar ook verkoopt via multimerkenwinkels, ziet dat baanwinkels en multibrands in kleinere steden en gemeenten het proportioneel beter deden na de heropening: 'Onze eigen winkels zitten in grotere steden en hadden het moeilijker. Maar we draaien 60% van onze omzet via die multmerkenshops, ik ben dus blij dat zij het beter deden, ook voor hen. Die winkels hebben de inkomsten broodnodig om te kunnen blijven'.

Lees ook:

