Niki de Schryver, de bezielster van het duurzame modeplatform COSH!, is blij dat de solden pas op 1 augustus beginnen in België en roept op om bewust te shoppen tijdens de soldenperiode.

Met de opkomst van fast fashion en meer en meer kledingwinkels die per seizoen produceerden, kwam steevast op het eind van het seizoen een uitverkoop van de allerlaatste stuks. Hoe sneller de trends evolueerden en hoe sneller men produceerde, hoe meer fast fashion ketens inkochten. Vroeger konden retailers een klein rekje solderen, terwijl de nieuwe collectie al in winkel lag. Gaandeweg kocht men echter meer en meer in. De drang - van overheden - naar economische groei, deed retailers blindstaren om meer omzet te draaien.

We zouden met trots kleding aan de volle prijs moeten kopen

Door dit systeem, waarbij er aan overproductie wordt gedaan, hangen de winkels nog té vol met kleren aan het einde van het seizoen. Na deze periode wordt de kleding uit de rekken gehaald en in de realiteit wordt daarom nog veel kleding verbrand. Dit zorgt voor een gigantische klimaatimpact, die voor niets is geweest wanneer de kleding op een vuilnisbelt of in een verbrandingsoven terechtkomt. En denk ook aan alle menselijke energie die in de productie van een kledingstuk wordt gestopt.

Prijszetting

Maar waarom kopen merken dan zoveel in? De drang naar economische groei is enorm. Fabrikanten en textielproducenten geven kortingen voor grotere hoeveelheden, zo 'lijkt' de directe productkost te dalen en de productmarge te vergroten. Logisch als retail écht nood heeft aan marges van de aankoopprijs maal 2,6, al ware het maar om op het eind van het seizoen weer te kunnen gaan solderen of om spectaculaire Black Friday acties te doen.

De mode-industrie gaat hier dus compleet de mist is. Het oude systeem van margecalculaties dient vervangen te worden als we streven naar een duurzamere mode-industrie. Maar tot op heden houdt de retail vast aan dit systeem: ze kopen teveel in, om quasi aan kostprijs te verkopen in de solden. Een nuloperatie dus.

Nefast voor de economie

Overstockeren van wat een retailer denkt of hoopt te kunnen verkopen, zorgt voor uitpuilende winkelrekken op het eind van het seizoen. Welk effect heeft dat op de klant? Die leert om te wachten met een stuk te kopen tot de solden weer daar zijn. 'Ik ga dit nu nog niet aan de volle prijs kopen, want hoogstwaarschijnlijk is het nog steeds beschikbaar tijdens de solden.' In plaats van te sparen voor een item, wacht men op korting in de winkel of zoekt men online naar een goedkoper aanbod via een webshop.

Om onze lokale handelaren te ondersteunen, moeten we de coronamaatregelen netjes opvolgen.

Hoe moet het dan wel? We zijn bij COSH! alvast super blij dat de soldenperiode deze zomer een maand verlaat werd. En ondanks dat je overal al koppelverkopen zag opduiken, startte ook deze vorm van kortingen later dan gewoonlijk. Veel duurzame retailers hebben hun zomerstuks tot de tweede of derde week van juli kunnen aanbieden zonder enige vorm van kortingen en zijn ook blij dat ze dat gedaan hebben. De bewuste klant weet wat de waarde is van een kledingstuk en betaalt met plezier de juiste prijs aan de retailer.

Seizoensloze mode, die niet wordt afgedankt na enkele maanden, is de meest duurzame optie. Maar binnen het gangbare systeem, zijn solden op het eind van het seizoen een steengoede zaak. Solderen voor het seizoen teneinde is, is een race to the bottom. We hopen dan ook dat Modeunie verder lobbyt bij minister Muylle om de solden standaard een maand te verplaatsen. Is het verplaatsen van de solden helemaal perfect gegaan en hebben alle retailers zich eraan gehouden? Neen, maar het was wel een stap in de goede richting en broodnodig na de lockdown in de lente.

Net als voorgaande jaren zagen we een schaamtegevoel bij retailers die onder de druk van grote ketens toch al moesten starten met koppelverkopen, ondanks dat ze zelf geloven in latere solden. Misschien is een striktere, maar meer gematigde soldenverplaatsing aan de orde? Waarbij de solden twee à drie weken laten starten, maar koppelverkoop voor deze sperperiode niet is toegestaan? Ik hoop dat de wetgeving doorgetrokken wordt, niet alleen naar volgende seizoenen, maar ook stelselmatig naar Europees niveau. Voor iedere verandering moet je de betrokken partijen de tijd gunnen om het te laten inwerken in hun mindset. Zo kunnen ze zelf ontdekken dat het veel logischer is om het systeem te veranderen.

Solden shoppen op een eco conscious manier

Dus is het nu wel of geen goed idee om solden te gaan shoppen in augustus? Wat mij betreft kan het zeker, maar probeer het bewust te doen. Want iedere keer dat je geld uitgeeft, stem je mee voor de wereld waarin jij wil leven.

Tijdens het soldenshoppen zijn er enkele zaken die je ter harte moet nemen. Ten eerste is het erg belangrijk om de coronamaatregelen te volgen. We kunnen er niet omheen, of je nu in het kamp zit van mensen die zich veiliger voelen met mondmasker en genoeg afstand, of je razend bent op overheden voor het inperken van vrijheden: om onze lokale handelaren te ondersteunen, moeten we de maatregelen netjes opvolgen.

Ga alleen shoppen, draag je mondmasker en was of ontsmet regelmatig je handen. In ruil hiervoor zorgen de retailers ook voor heel wat veiligheidsmaatregelen. Van het extra stomen van kledij tot het poetsen van de winkel tot lang na sluitingstijd, ze doen er alles aan om hun klanten een veilige shopervaring te garanderen. Bovendien werken ze ook extra hard om internetbestellingen tijdig bij de klant te krijgen. Mild zijn voor deze situatie en ons aanpassen is dus een vorm van respect voor de retailers die heel erg hun best doen.

Bezint eer ge begint

Maak voor je vertrek een lijst van wat je echt nodig hebt. Je hebt maar dertig minuten per winkel, dus je bent maar best goed voorbereid. Wil je de Belgische economie steunen en maatschappelijk verantwoord shoppen, zoek dan Belgische en/of fair en eco merken op en shop ze via COSH! (online) bij een retailer in jouw buurt. Op onze website kan je ook een fysieke shoppingroute op maat maken, die je begeleidt langs winkels in jouw eigen stijl en budget.

Voor de retailers is het niet simpel om uit de kosten te geraken tijdens de coronacrisis

Twijfel je over een stuk omdat je het jammer vindt dat er weinig korting op is? Als het een perfecte match is, koop het dan gewoon. Daar steun je de lokale handelaar enorm mee. Als je denkt dat de verkoopmarges te hoog zijn en je dus zeker vijftig procent korting moet krijgen op een kledingstuk, vergeet dan niet dat met die marge ook 21 procent btw, de kassasystemen, de marketing en de huur van het winkelpand betaald moet worden. Ook het personeel moet een loon krijgen en ook daar betalen de winkeluitbaters belasting op. Als je dan weet dat er minder klanten tegelijk kunnen shoppen, merk je al snel dat het voor de retailers niet simpel is om uit de kosten te geraken tijdens de coronacrisis.

Online of offline?

Wat doe je best? Je solden online of in de winkel zelf shoppen met de coronamaatregelen? Tijdens de lockdown gingen enkele lokale handelaars voor een leveringservice aan huis. Toen waren de winkels verplicht gesloten. Nu moeten ze echter open blijven, waardoor het een moeilijke en afmattende evenwichtsoefening zal zijn. Kijk gewoon vlug even op de sociale mediakanalen van je favoriete boetieks en ontdek hoe zij zelf het liefst te werk gaan.

And last but not least: verander je mindset. Probeer naast solden ook iets nieuw te scoren. In plaats van trots te zijn op hoeveel korting je binnenhaalde, pronk je vanaf nu met je stukken die je aan volle prijs kocht. Stukken waar je jaren van zal houden, die je langer zal koesteren en waar je de eerlijke prijs voor betaalde. Bingo! De eerlijk betaalde prijs bij een kleine, lokale en duurzame handelaar garandeert dat de textielarbeiders, de stiksters, de ontwerpers, de modellen, fotografen en de handelaren allemaal een eerlijke prijs betaald kregen voor hun werk. Een systeem waar uiteindelijk iedereen beter van wordt.

