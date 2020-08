De solden komen eraan. Een maand later dan gewoonlijk, omwille van de ophokplicht dit voorjaar. Hoe kijken de modeprofessionals naar de nakende soldenperiode? Zijn ze tevreden over het uitstellen van de koopjes? Wij voelden enkele retailers en ontwerpers aan de tand.

Toen de deuren van niet-essentiële winkels toe moesten dit voorjaar, hielden de uitbaters van modeboetieks en oprichters van een eigen modemerk hun hart vast. Al snel trok er zich een beweging op gang die pleitte voor het verplaatsen van de zomersolden. De slag werd thuisgehaald en op één augustus, een maand later dan gewoonlijk, gaan de zomerkoopjes van start. De modeprofessionals haalden opgelucht adem. Hoe kijken ze nu naar deze aanpassing? En wat vinden ze überhaupt van het concept solden? Wij zochten het uit.

Het zou dus best zijn dat er een overkoepelende, Europese wet komt, die alle landen verbiedt om te vroeg af te prijzen. Als wij in België de enigen zouden zijn die later starten, wijken de klanten uit naar webshops uit andere landen. Bij Supergoods doen we sowieso geen spectaculaire solden. Je kunt kortingen van min twintig en dertig procent vinden, maar veel lager gaan we niet. We doen bewust ook niet mee met extra kortingsmomenten zoals Black Friday. Bij ons kan je dus niet zoveel 'scoren' tijdens de solden. Dat past ook niet binnen het duurzame concept. De prijszetting bij duurzame merken ligt meestal wat anders dan bij standaardmerken. Omdat ze eerlijke lonen betalen aan de arbeiders, ecologische stoffen kiezen en investeren in duurzame innovaties, is er niet veel geld over om korting te geven of aan marketing te doen. Het gaat bovendien vaak om tijdloze stuks, die na een seizoen niet afgedankt moeten worden. We kregen tijdens de lockdown heel wat steun van onze klanten. Er was veel bereidheid om lokaal en duurzaam te kopen, wat ons veel plezier deed. Toen de winkels gesloten waren, was het verrassend druk op onze webshop. Voor veel mensen was de coronacrisis dan ook een bewustwording dat het anders moet, ook in de mode. Fysiek winkelen blijft populair, want klanten komen graag in het echt naar de kleding kijken en passen. Toen de winkels terug open mochten, zagen we dan ook een daling in de verkoop op de webshop. Maar nu 'funshoppen' aan banden wordt gelegd, kan dat wel weer gaan groeien. Omdat we een Belgische winkel zijn, kunnen onze klanten ons altijd bereiken voor extra info of vragen. Je past de kleding rustig en veilig thuis, maar kunt wel naar de winkel gaan voor persoonlijk advies of om te ruilen. Die combinatie van offline en online lijkt me ideaal. We hopen dat de mogelijkheid om persoonlijk geholpen te worden onze klanten over de streep zal trekken om ook via onze webshop te winkelen.Katrien Smets, oprichtster van het slow fashion yogamerk Play/Pauze - A natural connection Het uitstellen van de solden had al veel langer moeten gebeuren. Voor mij mag het dus een blijvende ingreep zijn. Hoe is het ooit zover kunnen komen dat de zomersolden in juli en de wintersolden in januari plaatsvinden? We solderen met andere woorden pal in het seizoen. De zomer begint op 21 juni en tien dagen later zijn er al solden. Ik vind het logischer dat de zomersolden in september plaatsvinden en de wintersolden in maart. De periode dat je een stuk aan volle prijs kunt verkopen is heel belangrijk. Als een retailer een stuk met korting verkoopt, is het een vaak een nuloperatie. Dan halen ze er maar net de aankoopprijs terug uit en werken ze bijgevolg voor niks. Ik hoop dus dat de het opschuiven van de solden een blijvende beslissing is en voor mij mag het zelfs nog een maand later zijn. Volledig soldenloos door het leven gaan als merk lijkt me heel moeilijk, maar ik ben wel van mening dat we niet alles moeten solderen. Enkel de items die echt heel seizoensgebonden zijn, de rest kan nog aan volle prijs worden verkocht, want die stuks kan je het hele jaar door dragen. Ik probeer de gulden middenweg te zoeken. In het begin van mijn carrière in de mode wilde ik stuks steevast enkele seizoenen aan volle prijs verkopen voor ik korting gaf. Mensen waren dat duidelijk niet gewoon en ook de winkels waar mijn kleding verkocht werd begrepen dat niet helemaal. Die shift is nu in gang gezet hoop ik. Ik snap dat de consument gesoldeerde items koopt. Zij hebben dat systeem niet bedacht en als ze in mei of juni een mooi zomerjurkje zien, kan ik begrijpen dat ze willen wachten tot begin juli om het te kopen met korting. Mensen moeten dan vaak nog op reis vertrekken en er komen nog veel zomerse dagen aan, waarop ze hun nieuwe stuk kunnen dragen. Je kunt niet van de consument verwachten dat zij op hun eentje die shift maken. Het systeem moet veranderen en het moet normaal worden dat seizoensoverschrijdende stuks niet met korting worden verkocht. Tijdens de lockdown verkochten we goed online. Je merkte dat heel wat mensen online shoppen hebben ontdekt tijdens de voorbije maanden. Met Play/Pauze - A natural connection hebben we ook het geluk dat we homewear verkopen. Sweaters en leggings waren de ideale kledingstukken tijdens de lockdown. Bovendien vindt men het tegenwoordig niet meer zo raar om in een sportieve outfit naar de winkel te gaan. Daarnaast begonnen ook heel wat mensen te sporten, waardoor onze kleding en yogamatten online hun weg vonden naar een nieuw publiek. Wat de komende weken gaan brengen kan ik moeilijk inschatten. Gaan mensen willen winkelen? Hoe zit het met de koopkracht? Ik vrees dat we de gevolgen van deze crisis op lange termijn nog gaan voelen. Ik ben voorstander van het uitstellen van de zomersolden, maar het is zeker niet genoeg. Het is een nobele poging, maar tegelijkertijd ook tevergeefs. Het systeem is ziek en ten dode opgeschreven. Waarom zijn er zichzelf respecterende ondernemers die een product maken dat maar een volwaardige shelf life kent van vijf maanden? Als je dat vergelijkt met de muziekindustrie, de kunst of literatuur merk je hoe vreemd dit concept is. Zo lijkt het volslagen belachelijk om de moeite te nemen jarenlang te werken aan muziek, die slechts vijf maand als volwaardig wordt aanzien. Met la fille d'O speel ik niet mee met het gangbare systeem, dat deed ik nooit. Ik kan niet winnen in dit ondernemersklimaat, omdat ik er simpelweg niet thuis hoor. De waarden zijn niet de mijne. Ik heb mijn eigen veld uitgezet, met mijn eigen spelregels. Want als je het spel speelt met de gangbare regels, dan is het altijd de valsspeler die wint. Ik ben heus niet meer alleen. Heel wat ondernemers hebben het licht gezien. Het is ook volslagen onzinnig om nu nog nieuwe bedrijven op te starten op basis van het oude systeem, als je langs alle kanten kan zien dat de boel op springen staat. De solden zijn daar het mooiste symptoom van. Zo ook de seizoenen, het idee van een nieuwe collectie of een aparte mannen- en vrouwencollectie. Hoe afschuwelijk betuttelend en ouderwets. Ik soldeer nooit het seizoen zelf. Zes maand vind ik niet genoeg om een collectie zijn leven te laten leiden en de mensen te bereiken die ik voor ogen heb. Ik maak avant garde stuks, die mensen nog nooit eerder zagen. Zo weet ik uit ervaring dat een nieuw stuk soms pas vijf of tien jaar na lancering goed begint te verkopen. Mensen hebben tijd nodig om aan iets te wennen. Je kan dat niet op 6 maand tijd door hun strot rammen. Ik soldeer ten vroegste een jaar na de lancering van een product. Soms blijf ik een bepaald stuk produceren en gaat het nooit in solden. Ik zit wekelijks samen met mijn team om te evolueren of we stuks gaan bijmaken, solderen, iets terughalen uit de archieven, enzoverder. We hebben besloten de seizoenen en collecties volledig achter ons te laten, naar aanleiding van de mail om de solden uit te stellen zowaar. De enige reden waarom ik de solden kan toejuichen is omdat het duurzaam ondernemen momenteel voor een elitair product zorgt. Dit is niet iets wat ik beoog, maar het is een zorgwekkend neveneffect als je anno 2020 een eerlijk product wil maken. Arbeid kost handenvol geld in België. Certificaten voor propere en kwalitatieve grondstoffen zijn een meerkost, om van productontwikkeling nog te zwijgen. Tijdens de solden wordt dit product toch even beschikbaar voor een groter publiek. Als je duurzaam onderneemt, zijn de winstmarges scherp, omdat de kosten hoog liggen en je betaalbaar wil blijven. Dan kan je enkel teren op goodwill van je klanten. Onze klanten zijn gelukkig mensen die al 18 jaar lang bewust meer betalen voor een lokaal en eerlijk product. La corona heeft alles uitvergroot wat scheef zat en dat kan ik alleen maar toejuichen. Zo ben ik mijn klanten heel erg dankbaar om mij met iedere aankoop te motiveren om verder te doen. Samen met Mimi Lamote, ceo van Mayerline, schreef ik aan het begin van de coronacrisis een open brief waarin we vroegen om de zomersolden officieel een maand op te schuiven. We deden videocalls met minister Muylle en hebben uiteindelijk onze slag thuisgehaald. Heel wat Belgische merken hebben de brief ondertekend en ik blijf achter die beslissing staan. Dat we nu een tweede golf moeten bestrijden en de maatregelen terug strenger zijn geworden, hadden we toen niet kunnen voorzien. Als we allemaal meteen korting hadden gegeven toen we terug mochten openen, was dat geen goede zaak geweest. In eerste instantie omdat de mensen in het begin niet massaal toestroomden, er werd nog heel voorzichtig gewinkeld. De klanten die doelbewust iets wilden kopen, kwamen over de vloer. De anderen bleven thuis. Solderen in juli zou het foute signaal gegeven hebben dat we korting geven, ongeacht of de verkoop aan volle prijs de voorbije maanden kon doorgaan of niet. Geleidelijk aan opbouwen naar één augustus leek me de beste optie. In mei en juni konden we aan de volle prijs verkopen, in juli zijn we gestart met de koppelverkoop en in augustus gaan we solderen. Ik heb met collega's uit de sector gesproken en we zijn het erover eens dat we na de heropening nog een mooie omzet hebben kunnen draaien. Het is natuurlijk niet hetzelfde als een periode zonder crisis, maar voor heel wat winkels was dit uitstel toch een soort reddingsboei. Ik vind, als ik eerlijk mag zijn, augustus een logischer moment dan juli om solden te geven op zomeritems. In juli is de zomer nog maar net gestart. Het is gek om zo vroeg in het seizoen al korting te geven. Het systeem veranderen zou goed zijn, maar dat is heel moeilijk om te realiseren. Een wetgevend kader hierrond moet je op Europees niveau kunnen vastleggen en dat heeft heel wat voeten in de aarde. Ik vrees dat het een utopie is dat wij als Belgische merken dit kunnen afdwingen. We moeten ook opletten dat we de consument niet wegduwen en hun mindset veranderen van 'shop lokaal', naar 'shop internationaal'. We hebben in België prachtige merken, maar die kunnen alleen blijven bestaan als er een doelpubliek voor is dat de correcte prijs wil betalen. Als je erover nadenkt, stimuleren solden an sich overconsumptie. De balans is zoek. We zouden moeten evolueren naar een juiste prijs voor een juiste kwaliteit. Solden doen op tijdloze, kwalitatieve stuks is een jammere zaak. Wat de toekomst zal brengen, weten we nog niet. Onze winkelmedewerkers zullen in ieder geval ook tijdens de komende weken onze klanten op hun gekende, warme manier proberen te ontvangen. Het is verre van ideaal, want shoppers hebben maar een half uur en moeten alleen komen. Dat neemt een groot deel van de fun weg, maar de volksgezondheid gaat uiteraard voor. Door het goede advies en begeleiding, vanop veilige afstand, hoop ik toch dat ze nog steeds een leuke winkelervaring hebben bij ons. We houden de moed erin en ik ben ook echt trots op onze medewerkers. Ze doen heel erg hun best om een aangename winkelsfeer te creëren. Ik ben enorm aangenaam verrast door het enthousiasme en de positieve ingesteldheid.Wij geven sowieso niet veel en vaak korting, maar als ik kijk naar het grotere plaatje van de modesector vind ik het heel goed dat de solden zijn uitgesteld naar augustus. Het is hoog tijd om terug in het juiste seizoen te gaan werken en pas na dat seizoen korting aan te bieden. Er zijn veel retailers die tijdens de solden een groot deel van hun omzet moeten goedmaken. Dat is geen goed systeem, of er nu een gezondheidscrisis heerst of niet. Ik vind het voor ons merk niet gerechtvaardigd om stuks al na enkele maanden te solderen. Soms zijn er enkele popkleuren die we eventueel na een jaar zullen afprijzen, aan twintig of dertig procent. Maar de meeste stuks die we maken, kunnen verschillende seizoenen doorlopen. Ik vind het doodzonde om kleding snel te degraderen. Als je weet hoe lang het duurt voor een kledingstuk in de rekken ligt, al het werk dat je erin gestopt hebt in rekenschap brengt, dan is het enorm snel om na enkele maanden al korting te geven. Je fopt je klanten hierdoor. De waarde van een stuk daalt instant als je na drie maanden al korting geeft. Dat vind ik een heel gek gegeven. We berekenen de prijs van onze kleding op basis van verschillende parameters, waaronder maakloon, aankoopkosten van de stoffen enzovoort. Er zijn zelfs vaak nog delen van de kosten die niet worden doorgerekend naar de eindklant, dus als we daar dan zo snel korting op geven, klopt de prijs gewoon niet meer. Ik wil dat onze klanten weten dat de waarde van hun kledingstuk lang intact zal blijven. Onze collecties bouwen op elkaar voort en het zou dus maar gek zijn als er grote kortingen worden gegeven op stuks die nog perfect combineerbaar zijn met de nieuwe collectie. Ons merk, in onze prijscategorie, is niet voor iedereen weggelegd. Toch hebben we een trouw publiek dat onze aanpak begrijpt en ondersteunt. De sluiting van de winkels heeft een grote impact gehad op de modesector. Niet alleen doordat mensen niet meer fysiek konden gaan shoppen, maar ook omdat ze er mentaal niet aan toe waren. De prioriteiten lagen - geheel begrijpelijk - ergens anders. Ik hoop dat deze mindset terug zal bijdraaien. Persoonlijk vind ik het ook in tijden van telewerk en zonder grote feesten erg belangrijk om me iedere ochtend aan te kleden. Mode heeft een impact op ons gemoed. Door een oude slobbertrui in te ruilen voor een mooi hemd, zijn we klaar voor de dag. Ik concentreer me alvast veel beter wanneer ik een stijlvolle outfit aanheb. Niet dat comfort niet belangrijk is tijdens het telewerken, maar ook dat probeer ik steeds in m'n collecties te stoppen. Je kunt je perfect goed voelen in een designerstuk, dat goed ontworpen is en perfect zit. Ik hoop dus dat mensen de mentale ruimte terugvinden om kleding te kiezen die hun persoonlijkheid reflecteert.