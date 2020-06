Van Dior tot B&B Italia: deze merken snijden in hun podcasts interessante thema's aan, interviewen boeiende experts en geven een stem aan jong, divers talent.

We hebben de laatste weken allemaal erg veel thuis gezeten, in hangmatten gedommeld, taarten gebakken, gewandeld, gejogd en gefietst. Een lockdownhobby die daar prima mee te combineren valt, is het beluisteren van podcasts. Deze vorm van entertainment is ideaal om te ontspannen, bij te leren én de wijsneus uit te hangen tijdens anderhalvemeteruitjes of Zoom-meetings. 'Ik heb gehoord in een podcast dat...' wordt inmiddels misschien op gezucht onthaald bij je vrienden, maar laat je niet uit je lood slaan en luister lustig verder.

Ook lifestylemerken hebben ondertussen door dat podcasts een goede aanvulling zijn op sociale media. Merken kunnen via een hoorspel letterlijk in de oren van hun klanten kruipen en met zoetgevooisde stemmen vertellen waar ze voor staan. Wij selecteerden vijf merken die interessante onderwerpen aansnijden, boeiende gasten interviewen en heel wat verder gaan dan een vluchtige reclame-jingle de wereld insturen.

De 'female gaze' ontdekken dankzij Dior

Binnen de Dior Talks, het podcastkanaal van het modehuis, zijn er verschillende reeksen waarin telkens een specifieke focus wordt gekozen. De meest recente is 'Female Gaze', waarin de leefwereld van enkele vrouwelijke fotografen aan bod komt. Toen creatief directeur Maria Grazia Chiuri bij Dior begon, koos ze ervoor om enkel met vrouwelijke fotografen te werken. Een erg bewuste keuze, legt ze zelf uit in de eerste aflevering. Charlotte Jansen, de Britse journaliste en auteur van het boek 'Girl on Girl: Art and Photography in the Age of the Femal gaze', gaat voor deze podcastreeks in gesprek met vrouwelijke fotografen over hun carrière, feminisme en vrouwelijkheid. De afleveringen met Maripol en Jeanette Beckman zijn al te beluisteren via podcast.dior.com of Spotify.

Lees ook: Gaat er echt iets veranderen in de modesector? Vijf prangende toekomstvragen

Frisse blik op mode met Omondi

Recho Omondi is een ontwerpster uit Brooklyn die zich laat inspireren door haar culturele erfenis uit Kenia en haar manier van leven in New York. Het merk Omondi speelt niet volgens de traditionele regels en wil naast mooie, boeiende collecties ook uitdagende ideeën over mode op de wereld loslaten. Een eigen podcast helpt daarbij. Met een open blik en kritische geest stelt Recho vragen die vaak niet gesteld durven worden. Van het gebrek aan diversiteit in de mode-industrie tot wat er gebeurt met onze kledingstukken nadat we ze hebben afgedankt. Luister naar de podcast van Omondi via Spotify.

Op de bank bij B&B Italia

Het Italiaanse meubelmerk heeft niet stilgezeten tijdens de lockdown, maar zorgt er met hun nieuwe podcast 'The Couch' voor dat aandachtig stilzitten en luisteren precies is wat wij gaan doen. Vlij je lekker neer in je sofa en luister naar journalist David Plaisant, de gastheer van de podcast, die in gesprek gaat met allerlei internationale experts. In de podcast leer je bij over de geschiedenis van interieurontwerp, word je ondergedompeld in design als discipline en luister je naar verhalen over verschillende designitems. De timing van deze designpodcast is perfect. Tijdens de lockdown hebben we met z'n allen immers het belang (her)ontdekt van een gezellige thuis, waar je elementen van jezelf terugvindt, positief geprikkeld wordt en tot rust kunt komen. Onder andere te beluisteren via Apple Podcast, Bebitalia.com of Spotify

Diverse topics bij Gucci

Ook het Italiaanse modelabel Gucci heeft een eigen podcast. De content is erg divers dus er is een aflevering voor ieders smaak. Van ASMR in de keuken met chef Karime Lopez tot de vraag of machines onze wereld kunnen redden, het komt allemaal aan bod in de podcast van Gucci. Er zijn afleveringen met beroemdheden zoals Florence Welch, Hari Nef, chef massimo Bottura en Sir Elton John. Luistertip: de aflevering waarin activiste en schrijfster Scarlett Curtis in gesprek gaat met actrice Gugu Mbatha-Raw is een luisterbeurt meer dan waard. Luister de podcast onder andere via Spotify of Apple Podcasts.

Jong talent ontdekken met Liberty London

Het Britse luxewarenhuis Liberty is al sinds 1875 een gevestigde waarde in Londen. Het warenhuis huisvest heel wat bekende mode- beauty- en interieurmerken en heeft ook een eigen lijn, die vooral bekendstaat omwille van de iconische bloemenprints. Nu reizen naar Londen door de coronacrisis nog even geen optie is, kunnen we er gelukkig wel virtueel op bezoek dankzij allerlei online initiatieven. Ook de podcast van Liberty dompelt je onder in de wereld van de Britten. Je kunt kiezen uit gesprekken met non-conformisten, zoals de jonge ontwerper Matty Bovan, of interviews rond uiteenlopende thema's. Een aanrader is het gesprek tussen Arizona Muse, supermodel en duurzaamheidsexpert, en Diana Verde Nieto, de CEO van Positive Luxury. Interessant om weten is dat het gesprek plaatsvond naar aanleiding van de lancering van Liberty's kledingbib 'Wardrobe HQ'. Te beluisteren via Spotify en libertylondon.com.

Lees ook: Dries Van Noten wil af van onrealistische modekalender

We hebben de laatste weken allemaal erg veel thuis gezeten, in hangmatten gedommeld, taarten gebakken, gewandeld, gejogd en gefietst. Een lockdownhobby die daar prima mee te combineren valt, is het beluisteren van podcasts. Deze vorm van entertainment is ideaal om te ontspannen, bij te leren én de wijsneus uit te hangen tijdens anderhalvemeteruitjes of Zoom-meetings. 'Ik heb gehoord in een podcast dat...' wordt inmiddels misschien op gezucht onthaald bij je vrienden, maar laat je niet uit je lood slaan en luister lustig verder. Ook lifestylemerken hebben ondertussen door dat podcasts een goede aanvulling zijn op sociale media. Merken kunnen via een hoorspel letterlijk in de oren van hun klanten kruipen en met zoetgevooisde stemmen vertellen waar ze voor staan. Wij selecteerden vijf merken die interessante onderwerpen aansnijden, boeiende gasten interviewen en heel wat verder gaan dan een vluchtige reclame-jingle de wereld insturen. Binnen de Dior Talks, het podcastkanaal van het modehuis, zijn er verschillende reeksen waarin telkens een specifieke focus wordt gekozen. De meest recente is 'Female Gaze', waarin de leefwereld van enkele vrouwelijke fotografen aan bod komt. Toen creatief directeur Maria Grazia Chiuri bij Dior begon, koos ze ervoor om enkel met vrouwelijke fotografen te werken. Een erg bewuste keuze, legt ze zelf uit in de eerste aflevering. Charlotte Jansen, de Britse journaliste en auteur van het boek 'Girl on Girl: Art and Photography in the Age of the Femal gaze', gaat voor deze podcastreeks in gesprek met vrouwelijke fotografen over hun carrière, feminisme en vrouwelijkheid. De afleveringen met Maripol en Jeanette Beckman zijn al te beluisteren via podcast.dior.com of Spotify. Recho Omondi is een ontwerpster uit Brooklyn die zich laat inspireren door haar culturele erfenis uit Kenia en haar manier van leven in New York. Het merk Omondi speelt niet volgens de traditionele regels en wil naast mooie, boeiende collecties ook uitdagende ideeën over mode op de wereld loslaten. Een eigen podcast helpt daarbij. Met een open blik en kritische geest stelt Recho vragen die vaak niet gesteld durven worden. Van het gebrek aan diversiteit in de mode-industrie tot wat er gebeurt met onze kledingstukken nadat we ze hebben afgedankt. Luister naar de podcast van Omondi via Spotify. Het Italiaanse meubelmerk heeft niet stilgezeten tijdens de lockdown, maar zorgt er met hun nieuwe podcast 'The Couch' voor dat aandachtig stilzitten en luisteren precies is wat wij gaan doen. Vlij je lekker neer in je sofa en luister naar journalist David Plaisant, de gastheer van de podcast, die in gesprek gaat met allerlei internationale experts. In de podcast leer je bij over de geschiedenis van interieurontwerp, word je ondergedompeld in design als discipline en luister je naar verhalen over verschillende designitems. De timing van deze designpodcast is perfect. Tijdens de lockdown hebben we met z'n allen immers het belang (her)ontdekt van een gezellige thuis, waar je elementen van jezelf terugvindt, positief geprikkeld wordt en tot rust kunt komen. Onder andere te beluisteren via Apple Podcast, Bebitalia.com of Spotify Ook het Italiaanse modelabel Gucci heeft een eigen podcast. De content is erg divers dus er is een aflevering voor ieders smaak. Van ASMR in de keuken met chef Karime Lopez tot de vraag of machines onze wereld kunnen redden, het komt allemaal aan bod in de podcast van Gucci. Er zijn afleveringen met beroemdheden zoals Florence Welch, Hari Nef, chef massimo Bottura en Sir Elton John. Luistertip: de aflevering waarin activiste en schrijfster Scarlett Curtis in gesprek gaat met actrice Gugu Mbatha-Raw is een luisterbeurt meer dan waard. Luister de podcast onder andere via Spotify of Apple Podcasts. Het Britse luxewarenhuis Liberty is al sinds 1875 een gevestigde waarde in Londen. Het warenhuis huisvest heel wat bekende mode- beauty- en interieurmerken en heeft ook een eigen lijn, die vooral bekendstaat omwille van de iconische bloemenprints. Nu reizen naar Londen door de coronacrisis nog even geen optie is, kunnen we er gelukkig wel virtueel op bezoek dankzij allerlei online initiatieven. Ook de podcast van Liberty dompelt je onder in de wereld van de Britten. Je kunt kiezen uit gesprekken met non-conformisten, zoals de jonge ontwerper Matty Bovan, of interviews rond uiteenlopende thema's. Een aanrader is het gesprek tussen Arizona Muse, supermodel en duurzaamheidsexpert, en Diana Verde Nieto, de CEO van Positive Luxury. Interessant om weten is dat het gesprek plaatsvond naar aanleiding van de lancering van Liberty's kledingbib 'Wardrobe HQ'. Te beluisteren via Spotify en libertylondon.com.