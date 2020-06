De zon blijft maar schijnen, onze bubbels werden uitgebreid en de horeca en musea mochten de deuren weer open zwaaien. Waar naartoe? Knack Weekend tipt enkele leuke tentoonstellingen, pop-upshops, uitstapjes en smakelijke adresjes.

Surfshop Haven Surf popt op in Knokke

De surf & lifestyle shop uit Antwerpen opende een pop-up in de badstad Knokke. Je vindt er boards en surfbenodigdheden, maar ook een selectie van duurzame merken voor mannen, vrouwen en kinderen, waaronder Patagonia, La Paz en het huismerk Haven. Voorts voorziet het Haven-team ook expo's rond surfen en het outdoorleven van Belgische fotografen, is er een koffiehoek van Butchers Coffee, worden er yogasessies georganiseerd en is er een surf board test center. Genoeg te doen, zien en kopen voor zowel surfers als niet-surfers.

Praktisch Haven 'North Sea Store' - Knokke De Wielingen 18, 8300 Knokke Juni en September: elke vrijdag, zaterdag en zondag: 12h-18h30 Juli - Augustus: elke dag van 11h tot 19h

Haven Surf trekt naar de kust © Tijs Vervecken

Schoonheid van de onvolmaaktheid: fotografie-expo Wabi Sabi bij Ibasho

Nog tot 30 augustus kan je bij de Antwerpse fotogalerie Ibasho terecht voor een groepstentoonstelling rond het concept 'wabi sabi'. Wabi sabi als esthetisch concept wordt omschreven als een schoonheid van dingen die onvolmaakt, vergankelijk en onvolledig zijn. Een schoonheid van dingen die bescheiden en nederig zijn. Een schoonheid van de dingen die onconventioneel zijn. Aan de hand van de fotowerken van negen Japanse en drie Europese kunstenaars nodigt de expo uit om het concept en de elementen ervan te ervaren. En omdat wabi sabi nauw verbonden is met de theeceremonie (chado), heeft IBASHO naast fotografen ook 2 Japanse keramische kunstenaars opgenomen, die matcha kommen en vazen hebben gemaakt.

Praktisch Nog tot 30 augustus IBASHO Gallery;: Tolstraat 67, 2000 Antwerpen Klik hier voor meer informatie en openingsuren van de galerij.

Margaret Lansink - 'Tender' © Ibasho

Genieten bij Tim Van Laere Gallery

Enjoy and Take Care! is een groepstentoonstelling met werk van 20 kunstenaars van de Tim Van Laere Gallery op het Nieuwe Zuid in Antwerpen. Na een periode van verplichte sluiting viert de galerie de heropening met een tentoonstelling die de kunstenaars van de galerie in de spotlight zet. Bezoekers kunnen aan de hand van werken uit verschillende kunstvormen recent en nieuw werk van de kunstenaars ontdekken. Zoals de titel doet vermoeden, wil Tim Van Laere Gallery de vreugde delen en de artiesten vieren. De expo bevat onder meer 2 nieuwe schilderijen van Bram Demunter, 3 nieuwe werken van Rinus Van de Velde, een nieuw schilderij van Ben Sledsens, een nieuw werk op papier van Adrian Ghenie, een monumentaal werk van Kati Heck en 4 nieuwe tekeningen en een film van Marcel Dzama. Je kunt er kortom je ogen uitkijken. Wandel ervoor of erna eens rond op het Nieuwe Zuid of ga genieten van het panorama aan de Schelde.

Praktisch Enjoy and Take Care! loopt nog tot 11 juli in de Tim Van Laere Gallery. Jos Smolderenstraat 50, 2000 Antwerpen

Kati Heck © Tim Van Laere Gallery

Smullen bij het zomerconcept 'La Biciletta' in Kortrijk

De coronacrisis was een zware dobber voor de horecasector, maar gelukkig mogen we ondertussen opnieuw de beentjes onder tafel schuiven en ons culinair laten verwennen op locatie. Chef Matthieu Beudaert en gastvrouw Sofie Delbeke, die je kunt kennen van hun restaurant mét Michelinster Table D'Amis of het meer informele à-la-carte-concept Beudaert, verwennen hun gasten deze zomer tijdelijk met een ode aan de Italiaanse keuken. Bij La Bicicletta, een Italiaanse trattoria op het Sint-Maartensplein in Kortrijk, kan je terecht voor gezellig tafelen op een groot en veilig terras. Tussen de tafels worden planten en bloemen geplaatst, zodat je niet het gevoel krijgt in een kale setting te moeten dineren.

Vertrek na het eten nog niet meteen terug naar huis, want het dakterras wordt dan omgevormd tot een heuse lounge met een playlist van dj Fred Hush. Kom dus gerust met je eigen biciletta als je in de buurt woont en fiets na de gezellige avond terug naar huis. En maak je geen zorgen, als het een regenachtige dag is, kan je binnen plaatsnemen.

Praktisch Sint-Maartenskerkhof 8, 8500 Kortrijk Nog tot 15 september, van woensdag tot zondag van 11.30u tot 21.30u7 Reserveren kan via de website www.beudaert.be of telefonisch (056 328279).

Culturele speurneuzen trekken naar Brussel

De binnenkant van onze huizen hebben we nu wel genoeg gezien. Tijd om eropuit te trekken. Wie met zijn of haar bubbel naar onze hoofdstad trekt, kan deelnemen aan een zomerzoektocht. Van 15 juni tot en met 27 september strijkt immers de 34ste editie van de Davidsfonds Zomerzoektocht neer in Brussel. Wandel langs de culturele hoogtepunten en verborgen parels van Brussel en quiz er op los. Een leuke activiteit voor zowel volwassenen als kinderen. Dit jaar kan je kiezen tussen vier verschillende zoektochten, op maat van jouw specifieke wensen. Alle wandelingen vertrekken aan het station Brussel Centraal. Kies uit een route van vier, acht, twaalf of zestien kilometer. De zoektocht is een samenwerking tussen Davidsfonds, Muntpunt en visit.brussels. Nieuw dit jaar is de samenwerking met Natuurpunt, met heel wat originele groene weetjes op de route. Wie nog een extra motivatie nodig heeft: elke week wordt er uit de deelnemers een gelukkige geloot, die een verrassingspakket van Westmalle krijgt toegestuurd.

Praktisch Surf naar www.dezomerzoektocht.be/ voor alle informatie.

Designtripje: Muller Van Severen te gast bij Villa Cavrois

Het Belgische duo Fien Muller en Hannes Van Severen werd in het kader van Lille Métropole 2020, World Design Capital uitgenodigd in Villa Cavrois voor een tentoonstelling. Geïnspireerd door het modernistische bouwwerk van architect Mallet-Stevens presenteren ze een selectie van hun oeuvre, waaronder hun gloednieuwe ALLTUBES-reeks, die werd opgesteld in de verschillende zalen van het iconische gebouw. Speciaal voor deze gelegenheid werd er ook een nieuw stuk, 'sofa cavrois', ontworpen.

Praktisch 'Design! Muller Van Severen' bij Villa Cavrois van 16 juni 2020 tot 31 oktober 2020.

Villa Cavrois © GF

Bezoek de eerste Belgische galerie-expo van Lionel Jadot

De Brusselse veelzijdige autodidact Lionel Jadot houdt zijn eerste Belgische galerietentoonstelling bij Everyday Gallery, de Antwerpse kunstgalerie van designspecialist en Stukken van Mensen-dealer Boris Devis. Onder de titel Game of Thrones stelt Jadot er van 20 juni tot 16 augustus een reeks sculpturen voor: zitelementen of 'tronen' opgebouwd uit elementen die Jadot doorheen de jaren verzamelde. Jadot leerde de stiel bij zijn ouders in het meubel- en stoffenbedrijf Vanhamme. In 2000 startte hij zijn eigen atelier voor interieurarchitectuur en sindsdien werkte hij in zijn typerende eclectische stijl al heel wat projecten af, van villa's tot restaurants, winkels, co-working spaces, chalets en hotels. Je kunt hem kennen van The Jam Hotel en het ijsjessalon Gaston. Naast interieurs vormgeven, maakt hij ook kunst, is hij filmmaker en designer, muziekproducent en iconoclast.

Praktisch Lionel Jadot - Game of Thrones 20 juni - 16 augustus 2020 Everyday Gallery: Jos Smolderenstraat 18, 2000 Antwerpen

Lionel Jadot 'Game of Thrones' © GF

Kleureyck: stap binnen in de kleuren van Van Eyck

Heb je nood aan een kleurrijke opkikker, een uitstapje in eigen land en een fikse scheut kunst en design? Dan ben je aan het goede adres bij het designmuseum in Gent. Voor het Van Eyck-jaar brengt het museum immers een grote tentoon­stelling over ­vernieuwend en divers kleurgebruik. De expo vertrekt van­uit Jan van Eycks on­­geziene ­schakeringen en laat zien wat kleur betekent voor heden­daagse designers. Laat je meevoeren door de verschillende kleurgroepen van Van Eyck, ervaar de kracht van kleur en proef zelfs van kleuren. Met werk van onder meer Studio Plastique, winnaars van de Henri van de Velde Award voor jong talent.

Praktisch

Surf naar designmuseumgent.be voor meer informatie.

Klinken in de kapel: zomerbar Bar Chapel in Borgerhout

Grote festivals kunnen we niet bezoeken deze zomer, maar gelukkig brengen zomerbars de pijn een beetje verzachten. Bar Chapel in Borgerhout opent voor de tweede zomer haar deuren. Deze keer met wat meer plaats tussen de tafeltjes om coronaproof te zijn, maar nog steeds even gezellig als voordien. De setting is een oude kapel en groene kloostertuin. De ideale locatie om even uit te rusten en in de schaduw op adem te komen. Eten kan je er ook, want de organisatie van de zomerbar zorgt voor afwisselende wereldse cateraars uit de buurt. Van Marokkaans tot Asian street food of pizza.

Praktisch Vanaf 18 juni Kerkstraat 150, 2060 Antwerpen Dinsdag-Woensdag: 17.00-23.00, Donderdag-Vrijdag-Zaterdag: 17.00-24.00, Zondag: 14.00-20.00 Barchapel.be

