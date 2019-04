La plastique est artistique. Met die leuze proberen de Antwerpse Weef Wijven een goedgemutste draai te geven aan een groeiend probleem.

Plastic is in onze waterlopen al lang geen vreemde eend meer en ook de Schelde drijft er vol mee. Om die vervuiling een eigenzinnig gezicht te geven, sloegen de Weef Wijven van Stormkop, een educatief kunstencentrum voor kinderen, aan het weven. Dat doen ze niet met wol of stof, wel met het uit de Schelde opgevist afval.

Verschillende grote en kleine handen maakten al tientallen kunstige tapijten. Die zullen begin juni aan elkaar genaaid worden tot een groot geheel. Dat zal vervolgens op Wereldmilieudag, 5 juni, dienen om 'iets' in de stad in te pakken, maar wat dat is, is voorlopig nog geheim. Wel bekend is dat er zeker honderd tapijtjes voor nodig zijn, en om dat doel te bereiken, willen de Weef Wijven heel Antwerpen aan het weven krijgen.

Ook meeweven? De agenda vind je op de site van Stormkop.