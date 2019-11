Je bent toe aan een relatie, maar Cupido schiet er al tijden naast? Wie geen zin heeft om zich een lamme duim te swipen op Tinder, heeft heus nog wel wat andere opties. Wij zetten ze op een rij.

Het is een vraag die meer terugkeert dan de gemiddelde boemerang. 'Nog geen lief gevonden?' De oom, collega of vriend in kwestie zegt het met een kwinkslag, maar voor jou voelt het als een slag in het gezicht. Zelfs in de supermarkt word je erop gewezen dat je vrijgezel bent, wanneer blijkt dat ook de kipfilets per paar verpakt worden. Ongeveer een op de drie huishoudens in België bestaat uit vrijgezellen, en tegen 2060 is dat zelfs de helft. Maar wat kun je doen als je op zoek bent naar de ware en er zich noch in je werkomgeving, noch in je vriendenkring potentiële partners ophouden?

...