Waarom kwaad worden loont: 'Woede helpt om obstakels uit de weg te ruimen'

Lotte Vermeire Medewerker Weekend.be

Boosheid heeft een negatieve connotatie. Dat is jammer, want eigenlijk is die emotie bijzonder nuttig: ze helpt ons om door de wereld te navigeren en motiveert ons om voor onszelf op te komen. De verrassende score van Vlaams Belang bij de afgelopen verkiezing kan worden gezien als een uiting van woede. Mensen lijken genoeg te hebben van alles wat er misloopt in de samenleving, echt of ingebeeld.

