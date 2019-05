Wanneer mag je wel of niet op je buikgevoel afgaan? Dr. John Bargh, professor psychologie aan Yale, helpt ons de juiste keuzes maken.

Beeld je in dat je op skivakantie bent. Er hangen donkere wolken, er vallen al wat sneeuwvlokjes, de piste ligt er slecht bij en het is druk. Je hebt er een slecht gevoel bij, maar bezwijkt onder de groepsdruk en schuift dan toch aan bij de skilift. Een botsing met een andere skiër later, is je knie twee keer zijn normale omvang en je skivakantie voorbij.

...