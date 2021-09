Met de Bold Woman Award bekroont en steunt Veuve Clicquot sinds 1972 vrouwelijke ondernemers die een bedrijf hebben opgebouwd, overgenomen of uitgebouwd. Sinds de start ervan ging de prijs al naar 350 vrouwen in 27 verschillende landen. Dit jaar organiseert Veuve Clicquot de eerste Belgische editie van de prijs.

'De Belgische editie 2021 van de Bold Woman Award is bijzonder belangrijk, omdat vrouwelijke ondernemers meer dan ooit een duwtje in de rug nodig hebben', klinkt het bij de organisatie. 'Er zijn nog te veel structurele en mentale barrières die vrouwen afremmen in hun ondernemersambities. Dit blijkt uit de internationale barometer van Veuve Clicquot over vrouwelijk ondernemerschap, die in het voorjaar van 2021 gepubliceerd werd.'

Op donderdag 14 oktober worden tijdens een ceremonie in het Hotel de Merode in Brussel de namen bekendgemaakt van de Bold Woman Award en de Bold Future Award Belgium 2021. De eerste prijs gaat naar een volleerde zakenvrouw, de tweede naar een opkomend talent. De jury zal twee inspirerende vrouwelijke ondernemers bekronen die opvallen door hun ondernemingsdurf, hun nieuwe kijk op tradities en hun ethische en geëngageerde aanpak van het bedrijfsleven.

Genomineerden voor de Bold Woman Award:

Muriel Bernard, oprichtster van eFarmz

Muriel Bernard is handelsingenieur. Na 12 jaar Sales & Marketing bij verschillende multinationals (Gillette, Levi Strauss en Orange) kreeg het verlangen om een andere weg in te slaan de overhand en in 2013 lanceerde ze het eFarmz-project met de overtuiging dat het mogelijk is om anders te eten én te ondernemen. eFarmz is een e-commerceplatform dat de toegang tot duurzaam voedsel vergemakkelijkt door het aanbieden van maaltijdboxen en een breed scala aan zorgvuldig geselecteerde biologische producten van Belgische producenten.

Catherine Bodson, oprichtster van Pipaillon

Op 50-jarige leeftijd besloot Catherine Bodson om haar leven, na een internationale carrière van 25 jaar in de Europese particuliere en openbare sector, een andere wending te geven. Haar gehecht-heid aan het land en haar liefde voor mooie producten en authentieke smaken overtuigden haar om haar eigen biologische conservenatelier op te richten: Pipaillon. Eerst maakte zij confituur in de koperen kookpotten die vroeger in elke keuken hingen, dan volgde een reeks producten in bokalen, afgestemd op de huidige smaak. Ondernemen betekent voor haar ook zich inzetten om het stads-centrum waar ze zo van houdt nieuw leven in te blazen, banen te scheppen, samen te werken met getalenteerde mensen met een handicap en haar merk, Pipaillon, bekendheid te geven in de hele wereld.

Allison Mc Greal, oprichtster van The Fabric Sales

In 2010 richtte Allison Mc Greal The Fabric Sales op, een bedrijf dat overtollige stoffen opnieuw in omloop brengt. Stoffen van prestigieuze leveranciers, overgebleven van de productie van huis-collecties van bijvoorbeeld Raf Simons, Kris Van Assche, Veronique Branquinho, Christian Wijnants, Annemie Verbeke en Walter Van Beirendonck. Tien jaar geleden was het concept van de circulaire economie nog vaag, maar het bedrijf ontwikkelde zich organisch. Vandaag beschikt het over 700 m² ruimte, waarvan 250 m² opslagruimte, en heeft het 7000 soorten kleding- en meubelstoffen.

Genomineerden voor de Bold Future Award:

Aurelie D'Hulst, oprichtster van Sienna & Friends

Aurelie D'Hulst is de oprichtster van Sienna & Friends, een Brusselse start-up die zich sinds 2018 toelegt op het maken van 100% biologische voeding voor baby's en kinderen. De producten be-vatten geen toegevoegde suikers, zout of additieven en worden in Europa gemaakt. De tomaten bijvoorbeeld komen uit Italië, het zoete fruit wordt geplukt in Frankrijk en de pasta is van de beste Italiaanse kwaliteit. Aurelie D'Hulst wordt begeleid en geadviseerd door deskundigen zoals kinderartsen en diëtisten.

Pauline Van Ostaeyen, mede-oprichtster van Dockflow

Pauline van Ostaeyen is medeoprichtster van Dockflow, een app in maritieme logistiek die de containers volgt en automatisch informatie geeft over de status van de lading tijdens de hele reis. Vertragingen en temperatuurschommelingen onderweg tot verlies of beschadiging van de lading, het is allemaal te bekijken op het logistieke activeringsplatform. Dockflow vereenvoudigt het werk van logistieke teams, zodat ze zich kunnen concentreren op nuttige taken, aangenamer werk en een betere dienstverlening. Naast een achtergrond in business en marketing heeft Pauline ook praktische ervaring in digitale transformatie, user-centred design en logistieke transmissie.

Audrey Joris, oprichtster van AFC-Collection

Audrey Joris is medeoprichtster van de start-up Affordable Furniture Collection (AFC) die uitpakt met een gloednieuwe, innovatieve lease-to-own formule. Van meubilair tot verlichting, huishoud-apparaten en beddengoed, voor zowat alles kun je bij het bedrijf terecht voor een maandelijkse betaling over een bepaalde periode, variërend van 3 tot 5 jaar. De nieuwe manier van kopen moet iedereen in staat stellen kwaliteit boven kwantiteit te verkiezen. De uitdaging bestaat erin meubelen van hoge kwaliteit tegen democratische prijzen aan te bieden. In amper twee jaar tijd is het concept geëvolueerd. Met behulp van de videogametechnologie kun je in de digitale showroom via een individueel geleide ervaring een kijkje nemen in je toekomstige interieur.