Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: een gedachte-experiment, waarbij je niet aan witte beren mag denken.

Zet je in een gemakkelijke zetel of ga even liggen. Laat je gedachten de vrije loop, voor dertig seconden. Je mag aan alles en iedereen denken, behalve aan.... Witte beren.

Zag je de hele tijd zo'n fluffy beer voor je? Dook er af en toe eentje op? Sprong er op het einde van de dertig seconden plots eentje rond? Dat is heel normaal. Het is namelijk zo dat wanneer je jezelf verbiedt om ergens aan te denken, dat net extra hard door je hoofd zal spoken. Niet zo erg als dat om een witte beer gaat, maar wel behoorlijk vervelend als dit pijnlijke herinneringen of zwaarmoedige gedachten zijn.

Wat je kunt meenemen uit dit experiment is het volgende:

Gedachten komen - we zijn daar niet altijd de baas over.

Wanneer we ze willen wegduwen, komen ze vaak extra hard terug

Waardoor we er nog méér mee bezig zijn

En er bijgevolg nog meer last van hebben

Het gevecht met je gedachten zal je dus vaak verliezen (wees niet boos op jezelf)

Tips: wat kan je wel doen?

Gedachten en emoties leren toelaten

Leren luisteren naar alle gedachten, ook al zijn dat de minder fijne

Manieren zoeken om tot rust te komen

Rustig leren ademen

Creatief met je gedachten leren omgaan en er op die manier een andere houding tegenover aannemen

Meer weten over dit gedachte-experiment en hoe je met dit soort gedachten kunt omgaan? Surf naar checkjezelf.be

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Zet je in een gemakkelijke zetel of ga even liggen. Laat je gedachten de vrije loop, voor dertig seconden. Je mag aan alles en iedereen denken, behalve aan.... Witte beren.Zag je de hele tijd zo'n fluffy beer voor je? Dook er af en toe eentje op? Sprong er op het einde van de dertig seconden plots eentje rond? Dat is heel normaal. Het is namelijk zo dat wanneer je jezelf verbiedt om ergens aan te denken, dat net extra hard door je hoofd zal spoken. Niet zo erg als dat om een witte beer gaat, maar wel behoorlijk vervelend als dit pijnlijke herinneringen of zwaarmoedige gedachten zijn. Wat je kunt meenemen uit dit experiment is het volgende: Tips: wat kan je wel doen? Meer weten over dit gedachte-experiment en hoe je met dit soort gedachten kunt omgaan? Surf naar checkjezelf.be