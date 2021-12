Toegegeven, 2021 was net zoals 2020 vaak geen al te vrolijk jaar. Gelukkig konden we soms ook nog lachen. Deze nieuwsberichten van het voorbije jaar toverden een lach op ons gezicht.

#BerniesMittens

Begin vorig jaar, tijdens de eedaflegging van Joe Biden, werd Bernie Sanders gefotografeerd met een paar wollige wanten. Dit beeld ging de wereld rond onder de hashtag #BerniesMittens en zorgde voor hilarische memes. Wij kijken terug met een glimlach op de wollen wanten die een internetsensatie werden.

De foto van Bernie Sanders die over de hele wereld in allerlei contexten werd gefotoshopt.

Rode loper voor nektapijt

De prijs voor mooiste mullet ging naar de Belg Nicolas Vanderkelen. Hij werd in september verkozen tot winnaar van de 'European championship of the mullet'. De wedstrijd vond voor de tweede keer plaats in het Franse dorp Chéniers. Dit kapsel staat bekend in de Engelstalige wereld als 'business up front, party in the back.' Mey behulp van een applausmeter werd vrachtwagenchauffeur Vanderkelen als winnaar gekroond. Hij is bovendien geen nektapijt-groentje, maar naar eigen zeggen al meer dan twintig jaar fan van het kapsel.

De man met de mooiste mullet van 2021 © Getty

Blaffen in de branding

In september vond de jaarlijkse 'Surf City Surf Dog'-competitie plaats in Californië. Bij deze surfwedstrijd voor honden krijgt elke harige surfer 12 minuten de tijd om z'n 5 beste golven te vangen. Een jury beoordeelt op basis van hun zelfvertrouwen op de surfplank, de lengte van een rit en de algemene rijvaardigheid welke trouwe viervoeter de beste surfer is. De gouden medaille ging dit jaar naar Derbie, een negenjarige goldendoodle met een blauwe hanenkam. De beelden van de wedstrijd toveren een lach op ons gezicht.

De winnaar in actie © Getty

Ook een verdienstelijke poging © Getty

Wat een hondenleven © Getty

Water, water, de rest komt later

De Portugese sterspeler Cristiano Ronaldo duwde voor de EK-wedstrijd tegen Hongarije op een persconferentie ostentatief twee flesjes van officiële EK-sponsor Coca-Cola uit beeld. 'Drink water' mompelde hij nog. Het frisdrankmerk zal er vast niet rouwig om zijn: slechte reclame is ook reclame.

Rode oortjes zijn gezond

Mensen die tot op latere leeftijd een actief seksleven hebben, halen daar zowel mentale als fysieke gezondheidsvoordelen uit, blijkt uit Brits onderzoek uit 2021. Het is daarom zonde dat ouderen hierover niet beter worden geïnformeerd. Dat schrijven vijf Britse onderzoekers. Bij deze: knoop het in je oren, seks is gezond, op alle leeftijden!

Seksueel actief blijven op oudere leeftijd heeft veel voordelen © Getty

Hilarische (huis)dieren

Op huisdieren kunnen we altijd rekenen. Ze schenken ons niet alleen onvoorwaardelijke liefde, maar ook grappige momenten. Geniet van de grappigste huisdierenfoto's van 2021. Misschien heb jij dit jaar ook wel hilarische beelden gemaakt van je eigen trouwe kompaan? Perfect voor napret.

David Poznanter met 'Cheeeese' © David Poznanter, Comedy Pet Photo Awards 2021

Kenichi Morinaga met 'Cat model' © Kenichi Morinaga, Comedy Pet Photo Awards 2021

Bernard Sim met 'That was a funny joke' © Bernard Sim, Comedy Pet Photo Awards 2021

En ook in het wild toonden dieren zich in 2021 van hun grappigste kant.

Dancing away to glory © Sarosh Lodhi, Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Bald eagle gets a surprise © Arthur Trevino, Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Bordje pasta Carabonara?

We betwijfelen of iemand er écht op zat te wachten, maar toch verspreidt het nieuws van het nieuwe kookboekKoken met Cara Pils zich als een lopend vuurtje. Dorian (26), een Hasseltse arts in opleiding, maakte het voorbije jaar voor Colruyt zesentwintig recepten waarin het huismerkbier centraal staat. Denk aan pasta Carabonara, maar ook aan chili con Cara, Cara-melsaus en Carappelbeignets. Euh, smakelijk?

Koken met Cara Pils © GF

Mode met humor

'CatherineVan Eylen heeft ons goed liggen', klinkt het begin december op Twitter. Niet het sportnieuws, maar haar blouse zorgt voor verwarring. Het sportanker presenteert Het Journaal in een Maison Margiela-hemd met fotoprint van een lange paardenstaart, waardoor het even lijkt alsof de kortharige Van Eylen een nieuwe coupe heeft. 'Het zijn donkere tijden,' zegt de presentatrice nadien, 'en ik dacht: humor kan ons redden.'

Catherine Van Eylen in haar Martin Margiela-blouse met paardenstaart © VRT

Aftellen naar kerst met stickers van Chanel

De prijzige adventskalender (825 dollar om precies te zijn) van Chanel kwam op sociale media onder vuur te liggen. Het luxemerk vulde de kalender met miniproducten én prullen. Dat viel niet in goede aarde bij sommige fans van het label.

Onder andere TikTokker Elise Harmon maakte verschillende 'unboxing'-video's waarin ze de vakjes van de Chanel-kalender opent. 'De verpakking verdient een tien op tien,' begint het veelbelovend.' Maar wanneer ze de deurtjes opent, vergaat het lachen haar. 'Een velletje stickers? Dit moet een grap zijn', klinkt het. In een van de volgende hokjes vindt ze een klein, stoffen zakje met daarop het Chanel-logo. Een andere box heeft een magneet in petto. 'Te gek voor woorden,' oordeelt het internet.

'Deze controverse is een beetje jammer, want het was niet wat Chanel in gedachten had', klonk het in een reactie van het merk aan WWD. Het was blijkbaar bedoeld als collector's item. 'Chanel dacht dat het een aantal van haar klanten zou plezieren door dit soort producten aan te bieden. We zullen in de toekomst veel voorzichtiger zijn met dit soort zaken.'

Chanel Advent © GF

Kerstkolder

Kerstmirakels bestaan toch. Iemand bij de Voetbalbond is er in geslaagd om de Rode Duivels en de Red Flames foute kersttruien te doen aantrekken en voor de lens te poseren en het resultaat is ronduit schitterend.

Charles De Ketelaere en Kevin De Bruyne. © KBVB

