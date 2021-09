Mensen die tot op latere leeftijd een actief seksleven hebben, halen daar zowel mentale als fysieke gezondheidsvoordelen uit, blijkt uit Brits onderzoek. Het is daarom zonde dat ouderen hierover niet beter worden geïnformeerd. Dat schrijven vijf Britse onderzoekers onder wie David M. Lee en James Nazroo.

Seksuele activiteit is een essentieel onderdeel van intieme relaties, maar het heeft de neiging af te nemen naarmate mensen ouder worden. En toch, hoewel uit onderzoek blijkt dat de frequentie van seksuele activiteit kan afnemen met de leeftijd, is seks voor veel ouderen nog steeds een belangrijk onderdeel van hun leven.

Onterecht bestaat de misvatting dat naarmate mensen ouder worden, ze hun interesse in seks en hun vermogen tot seksueel gedrag verliezen. Uit een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat dit in werkelijkheid anders ligt.

Uit het onderzoek blijkt zelfs dat 85 procent van de mannen tussen de 60 en 69 jaar aangeeft seksueel actief te zijn, net zoals 60 procent van de 70- tot 79-jarige mannen en 32 procent van de 80-plussers. Vrouwen bleken minder seksueel actief te zijn naarmate ze ouder werden, maar studies tonen aan dat, net als mannen, ook veel vrouwen seks willen blijven hebben als ze ouder worden. Studies in de Verenigde Staten tonen vergelijkbare niveaus van seksuele activiteit in deze leeftijdsgroepen.

En dat zo veel mensen seks blijven hebben naarmate ze ouder worden, is goed nieuws. Want, zoals ons nieuwe onderzoek lijkt aan te tonen: hoe minder seks oudere mensen hebben, hoe groter de kans dat ze last hebben van mentale en fysieke gezondheidsproblemen.

Seks en mentale gezondheid

Ons onderzoek analyseerde het seksleven van 2.577 mannen en 3.195 vrouwen van vijftig jaar en ouder. We vroegen hen of ze het afgelopen jaar een afname hadden ervaren in hun niveau van seksueel verlangen, de frequentie van seksuele activiteit, en het vermogen om een ??erectie te krijgen (mannen) of om seksueel opgewonden te raken (vrouwen).

We ontdekten dat mannen die een verminderde zin in seks meldden, meer kans hadden om kanker of andere chronische ziekten te ontwikkelen die hun dagelijkse activiteiten beperkten. Mannen en vrouwen die een afname in de frequentie van seksuele activiteiten rapporteerden, hadden ook meer kans op een verslechterde beoordeling van hun gezondheidsniveau. En mannen met erectiestoornissen hadden ook meer kans om te worden gediagnosticeerd met kanker of hart- en vaatziekten. Het is echter belangrijk op te merken dat veranderingen in seksueel verlangen of activiteit mogelijk het gevolg kunnen zijn van een vroege en niet-gediagnosticeerde ziekte.

Uit ons onderzoek bleek ook dat oudere volwassenen meer van het leven genieten als ze seksueel actief zijn. En degenen die een afname in seksuele activiteit ervaren, geven toe dat ze een slechter welzijn hebben dan degenen die hun niveaus van verlangen, activiteit en seksuele functie op oudere leeftijd behouden.

We ontdekten ook dat mannen die op latere leeftijd seksueel actief zijn, betere cognitieve prestaties hebben in vergelijking met degenen die dat niet zijn.

Feelgood-hormonen

Het is geen geheim dat seks kan helpen om een 'feel good'-factor te produceren. Dit komt grotendeels door het vrijkomen van endorfinen tijdens de seks, wat een gevoel van geluk of euforie veroorzaakt. En dit heeft niet alleen invloed op onze geestelijke gezondheid: een hoger endorfinegehalte wordt ook geassocieerd met een grotere activering van het immuunsysteem, wat het risico op kanker en hartaandoeningen kan verminderen.

Onderzoek suggereert dat mensen die seks hebben met hun partner waarschijnlijk ook een hechtere relatie hebben. En nabijheid tot je partner houdt weer verband met een betere geestelijke gezondheid.

Het is ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat seks een vorm van fysieke activiteit is - vaak uitgevoerd met een matige intensiteit - waarmee je ongeveer vier kilocalorieën per minuut verbrandt. Alle lichaamsbeweging heeft voordelen voor de gezondheid, en seks is daarop geen uitzondering. Je kunt dus voordelen bereiken voor je mentale en fysieke gezondheid met regelmatige seksuele activiteit.

Probeer nieuwe standjes uit

Natuurlijk is seks niet de enige factor die de gezondheid en het welzijn op oudere leeftijd kan helpen verbeteren. Maar, zoals ons onderzoek aantoont, zijn ouderen niet verstoken van seksueel verlangen, en is een actief seksleven iets wat moet worden aangemoedigd. Het is goed mogelijk dat een soepel en regelmatig seksleven kan leiden tot een betere mentale (en mogelijk fysieke) gezondheid.

Maar aan oudere mensen wordt informatie over en aanmoediging om nieuwe seksuele posities uit te proberen en verschillende soorten seksuele activiteit te verkennen, niet standaard aangeboden. En waar het gaat om oudere mensen en seks, hebben artsen in veel gevallen de neiging om de het gesprek uit de weg te gaan.

Toch is het goed mogelijk dat dergelijke gesprekken helpen om de heersende normen en verwachtingen over seksuele activiteit uit te dagen. En, zoals ons onderzoek aantoont, kan het mensen ook helpen een bevredigender en gezonder leven te leiden tot op hoge leeftijd.

Seksuele activiteit is een essentieel onderdeel van intieme relaties, maar het heeft de neiging af te nemen naarmate mensen ouder worden. En toch, hoewel uit onderzoek blijkt dat de frequentie van seksuele activiteit kan afnemen met de leeftijd, is seks voor veel ouderen nog steeds een belangrijk onderdeel van hun leven.Onterecht bestaat de misvatting dat naarmate mensen ouder worden, ze hun interesse in seks en hun vermogen tot seksueel gedrag verliezen. Uit een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat dit in werkelijkheid anders ligt.Uit het onderzoek blijkt zelfs dat 85 procent van de mannen tussen de 60 en 69 jaar aangeeft seksueel actief te zijn, net zoals 60 procent van de 70- tot 79-jarige mannen en 32 procent van de 80-plussers. Vrouwen bleken minder seksueel actief te zijn naarmate ze ouder werden, maar studies tonen aan dat, net als mannen, ook veel vrouwen seks willen blijven hebben als ze ouder worden. Studies in de Verenigde Staten tonen vergelijkbare niveaus van seksuele activiteit in deze leeftijdsgroepen.En dat zo veel mensen seks blijven hebben naarmate ze ouder worden, is goed nieuws. Want, zoals ons nieuwe onderzoek lijkt aan te tonen: hoe minder seks oudere mensen hebben, hoe groter de kans dat ze last hebben van mentale en fysieke gezondheidsproblemen.Seks en mentale gezondheidOns onderzoek analyseerde het seksleven van 2.577 mannen en 3.195 vrouwen van vijftig jaar en ouder. We vroegen hen of ze het afgelopen jaar een afname hadden ervaren in hun niveau van seksueel verlangen, de frequentie van seksuele activiteit, en het vermogen om een ??erectie te krijgen (mannen) of om seksueel opgewonden te raken (vrouwen).We ontdekten dat mannen die een verminderde zin in seks meldden, meer kans hadden om kanker of andere chronische ziekten te ontwikkelen die hun dagelijkse activiteiten beperkten. Mannen en vrouwen die een afname in de frequentie van seksuele activiteiten rapporteerden, hadden ook meer kans op een verslechterde beoordeling van hun gezondheidsniveau. En mannen met erectiestoornissen hadden ook meer kans om te worden gediagnosticeerd met kanker of hart- en vaatziekten. Het is echter belangrijk op te merken dat veranderingen in seksueel verlangen of activiteit mogelijk het gevolg kunnen zijn van een vroege en niet-gediagnosticeerde ziekte.Uit ons onderzoek bleek ook dat oudere volwassenen meer van het leven genieten als ze seksueel actief zijn. En degenen die een afname in seksuele activiteit ervaren, geven toe dat ze een slechter welzijn hebben dan degenen die hun niveaus van verlangen, activiteit en seksuele functie op oudere leeftijd behouden.We ontdekten ook dat mannen die op latere leeftijd seksueel actief zijn, betere cognitieve prestaties hebben in vergelijking met degenen die dat niet zijn.Feelgood-hormonenHet is geen geheim dat seks kan helpen om een 'feel good'-factor te produceren. Dit komt grotendeels door het vrijkomen van endorfinen tijdens de seks, wat een gevoel van geluk of euforie veroorzaakt. En dit heeft niet alleen invloed op onze geestelijke gezondheid: een hoger endorfinegehalte wordt ook geassocieerd met een grotere activering van het immuunsysteem, wat het risico op kanker en hartaandoeningen kan verminderen.Onderzoek suggereert dat mensen die seks hebben met hun partner waarschijnlijk ook een hechtere relatie hebben. En nabijheid tot je partner houdt weer verband met een betere geestelijke gezondheid.Het is ook belangrijk om in het achterhoofd te houden dat seks een vorm van fysieke activiteit is - vaak uitgevoerd met een matige intensiteit - waarmee je ongeveer vier kilocalorieën per minuut verbrandt. Alle lichaamsbeweging heeft voordelen voor de gezondheid, en seks is daarop geen uitzondering. Je kunt dus voordelen bereiken voor je mentale en fysieke gezondheid met regelmatige seksuele activiteit.Probeer nieuwe standjes uitNatuurlijk is seks niet de enige factor die de gezondheid en het welzijn op oudere leeftijd kan helpen verbeteren. Maar, zoals ons onderzoek aantoont, zijn ouderen niet verstoken van seksueel verlangen, en is een actief seksleven iets wat moet worden aangemoedigd. Het is goed mogelijk dat een soepel en regelmatig seksleven kan leiden tot een betere mentale (en mogelijk fysieke) gezondheid.Maar aan oudere mensen wordt informatie over en aanmoediging om nieuwe seksuele posities uit te proberen en verschillende soorten seksuele activiteit te verkennen, niet standaard aangeboden. En waar het gaat om oudere mensen en seks, hebben artsen in veel gevallen de neiging om de het gesprek uit de weg te gaan.Toch is het goed mogelijk dat dergelijke gesprekken helpen om de heersende normen en verwachtingen over seksuele activiteit uit te dagen. En, zoals ons onderzoek aantoont, kan het mensen ook helpen een bevredigender en gezonder leven te leiden tot op hoge leeftijd.